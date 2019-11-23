Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

93' Матч возобновлен

93' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

93' РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче

93' Сегодняшная посещаемость составляет 42036 болельщиков

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Сегодняшная посещаемость составляет 42036 болельщиков

92' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Юпамекано Део на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Теродде Симон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Забитцер Марсель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

86' Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи

86' Сараччи Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Г О О О О Л Форсберг Эмиль закручивает штрафной в сетку! Великолепно

78' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Хорошо играет на выходе Хорн Тимо - мяч в ее руках

74' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Хектор Йонас наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

72' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Кайнц Флориан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

70' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Что за промах! У Модест Антони была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

68' Удар от ворот произведет Кёльн

67' Пространство открывается для Вернер Тимо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

66' Кайнц Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Лаймер Конрад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Забитцер Марсель наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

62' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Хальстенберг Марсель наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

61' Кцихос Рафаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Кёльн

58' Удар от ворот произведет Кёльн

58' Пространство открывается для Форсберг Эмиль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

57' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Кёльн

53' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Нкунку Кристофер бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

51' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Матч возобновлен

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Юпамекано Део получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Юпамекано Део на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Верстрате Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Борнаув Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля