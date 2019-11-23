Германия: Бундеслига 2019-2020
РБ Лейпциг
4:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 42036
Кёльн
1:0
22' ГолВернер Тимо
2:0
32' ПенальтиФорсберг Эмиль
3:0
37' ГолЛаймер Конрад
3:1
39' ГолКцихос Рафаэль
66' Желтая карточкаКайнц Флориан
4:1
79' ГолФорсберг Эмиль
86' Желтая карточкаВерстрате Биргер
89' Желтая карточкаТеродде Симон
31
Демме
Диего
11
Вернер
Тимо
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
38
Якобс
Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Нападающий
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
21 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Якобс ИсмаилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шауб ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
1:0
32'
2:0
37'
3:0
39'
66'
79'
4:1
86'
89'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 5
-
13 Угловые 3
-
3 Офсайды 6
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг
Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =2 -12Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн
Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн Кёльн 1:3 Вильярреал Кёльн 3:1 Болонья Кёльн 0:1 Вердер Оснабрюк 0:3 Кёльн
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кёльн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 16
|24
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 18
|20
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|13 - 10
|20
|9.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 16
|19
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 26
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 24
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 30
|9
|17.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|18.
|Падерборн
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|14 - 29
|5
РБ Лейпциг
98.5% (134)
Ничья
1.5% (2)
Кёльн
0% (0)
2:0 РБ Лейпциг
39% (53)
3:1 РБ Лейпциг
17.6% (24)
3:0 РБ Лейпциг
14% (19)
2:1 РБ Лейпциг
14% (19)
1:0 РБ Лейпциг
5.1% (7)
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