Германия: Бундеслига 2019-2020

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РБ Лейпциг
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 42036
Кёльн
0'
1:0
22' Гол
Вернер Тимо
2:0
32' Пенальти
Форсберг Эмиль
3:0
37' Гол
Лаймер Конрад
3:1
39' Гол
Кцихос Рафаэль
66' Желтая карточка
Кайнц Флориан
4:1
79' Гол
Форсберг Эмиль
86' Желтая карточка
Верстрате Биргер
89' Желтая карточка
Теродде Симон
90'+3
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
13
Ильзанкер
Штефан
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
7
Забитцер
Марсель
27
Лаймер
Конрад
31
Демме
Диего
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
11
Вернер
Тимо
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
6
Хёгер
Марко
28
Скири
Эйе
8
Верстрате
Биргер
11
Шиндлер
Кингсли
27
Модест
Антони
38
Якобс
Исмаил
РБ Лейпциг
4-4-2
Кёльн
4-1-2-3

Ход матча

22'
Вернер Тимо
(Нкунку Кристофер)
1:0
32'
Форсберг Эмиль
2:0
37'
Лаймер Конрад
3:0
39'
3:1
Кцихос Рафаэль
(Верстрате Биргер)
46'
 
Кайнц Флориан
Скири Эйе
59'
 
Риссе Марсель
Шиндлер Кингсли
66'
 
Кайнц Флориан
70'
 
Теродде Симон
Хёгер Марко
76'
Шик Патрик
Нкунку Кристофер
 
79'
Форсберг Эмиль
4:1
80'
Хайдара Амаду
Форсберг Эмиль
 
82'
Сараччи Марсело
Хальстенберг Марсель
 
86'
 
Верстрате Биргер
89'
 
Теродде Симон

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 5
  • 13 Угловые 3
  • 3 Офсайды 6
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг
Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн
Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн Кёльн 1:3 Вильярреал Кёльн 3:1 Болонья Кёльн 0:1 Вердер Оснабрюк 0:3 Кёльн

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кёльн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
2. РБ Лейпциг Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Бавария Заявка 12 7 3 2 33 - 16 24
4. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 13 22
5. Шальке 04 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6. Хоффенхайм Заявка 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Боруссия Д Заявка 12 5 5 2 26 - 18 20
8. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 13 - 10 20
9. Байер Л Заявка 12 5 4 3 18 - 16 19
10. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
11. Унион Берлин Заявка 12 5 1 6 15 - 17 16
12. Герта Заявка 11 3 2 6 17 - 21 11
13. Фортуна Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 19 - 26 11
15. Аугсбург Заявка 11 2 4 5 13 - 24 10
16. Майнц Заявка 11 3 0 8 12 - 30 9
17. Кёльн Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
18. Падерборн Заявка 12 1 2 9 14 - 29 5
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 4:1 Кёльн
РБ Лейпциг
98.5% (134)
Ничья
1.5% (2)
Кёльн
0% (0)
2:0 РБ Лейпциг
39% (53)
3:1 РБ Лейпциг
17.6% (24)
3:0 РБ Лейпциг
14% (19)
2:1 РБ Лейпциг
14% (19)
1:0 РБ Лейпциг
5.1% (7)
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