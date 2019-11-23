Словакия: Суперлига 2019-2020
Погронье
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Злате Моравце
0:1
25' ГолЯрович Сенад
27' Желтая карточкаJakub Brasen
32' Желтая карточкаДубек Томаш
41' Желтая карточкаAndras Meszaros
1:1
59' Гол в свои воротаMichal Pinter
82' Желтая карточкаЧоглей Петер
86' Желтая карточкаДуга Денис
87' Желтая карточкаJan Nosko
90' Желтая карточкаPatrik Jacko
90' Желтая карточкаJacy
15
Jan
Dzurik
77
Peter
Mazan
24
Jakub
Brasen
28
Jacy
11
Jakub
Svec
26
Дубек
Томаш
23
Martin
Koval
27
Ярович
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jan DzurikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Peter MazanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 David Hrncar
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Jakub BrasenЗащитник
-
28 JacyПолузащитник
-
11 Jakub SvecПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
23 Martin KovalПолузащитник
-
27 Ярович СенадНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хован АдрианВратарь
-
12 Martin ChrenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Karol Prazenica
Ход матча
25'
0:1
27'
32'
41'
59'
1:1
82'
86'
87'
90'
90'
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +5 =3 -12Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК
Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице
Злате Моравце Последние 20 матчей: +9 =5 -6Погронье 0:1 Злате Моравце Злате Моравце 0:1 Слован Братислава Земплин 2:2 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Нитра
ДАК 2:1 Злате Моравце Тренчин 2:2 Злате Моравце Злате Моравце 1:3 Спартак Трнава Середь 0:0 Злате Моравце Злате Моравце 0:0 Жилина Злате Моравце 4:2 Ружомберок Сеница 1:3 Злате Моравце Злате Моравце 0:0 Погронье Слован Братислава 4:0 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Земплин Нитра 0:1 Злате Моравце Злате Моравце 1:2 ДАК Злате Моравце 1:0 Нитра Сеница 3:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:1 Тренчин Железярне Подбрезова 0:1 Злате Моравце
Последние игры между собой
Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Злате Моравце: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|16
|12
|3
|1
|38 - 11
|39
|2.
|ДАК
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|3.
|Жилина
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|4.
|Ружомберок
|0:2
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|5.
|Злате Моравце
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|6.
|Спартак Трнава
|16
|6
|2
|8
|20 - 21
|20
|7.
|Сеница
|2:0
|16
|6
|2
|8
|21 - 26
|20
|8.
|Тренчин
|16
|5
|5
|6
|28 - 27
|20
|9.
|Середь
|0:0
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|10.
|Земплин
|16
|4
|5
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Нитра
|16
|4
|2
|10
|13 - 27
|14
|12.
|Погронье
|16
|2
|4
|10
|16 - 34
|10
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