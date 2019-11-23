Словакия: Суперлига 2019-2020

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Погронье
1:1
Конец матча

Стадион:
Злате Моравце
0'
0:1
25' Гол
Ярович Сенад
27' Желтая карточка
Jakub Brasen
32' Желтая карточка
Дубек Томаш
41' Желтая карточка
Andras Meszaros
1:1
59' Гол в свои ворота
Michal Pinter
82' Желтая карточка
Чоглей Петер
86' Желтая карточка
Дуга Денис
87' Желтая карточка
Jan Nosko
90' Желтая карточка
Patrik Jacko
90' Желтая карточка
Jacy
90'+5
1
Томаш
Йенчо
15
Jan
Dzurik
3
Jan
Nosko
6
Patrik
Jacko
2
Richard
Zupa
77
Peter
Mazan
4
Michel
Meda
7
Lukas
Pelegrini
22
Cedric
Badolo
8
Клец
Михал
9
Andras
Meszaros
1
Branislav
Pindroch
7
Чоглей
Петер
42
Michal
Pinter
3
Antonio
Asanovic
24
Jakub
Brasen
28
Jacy
11
Jakub
Svec
8
Слобода
Антон
26
Дубек
Томаш
23
Martin
Koval
27
Ярович
Сенад
Погронье
4-4-2
Злате Моравце
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Ярович Сенад
(Слобода Антон)
27'
 
Jakub Brasen
32'
 
Дубек Томаш
41'
Andras Meszaros
 
58'
Patrik Blahut
Andras Meszaros
 
59'
Michal Pinter
1:1
61'
 
Gustavo de Souza
Jakub Svec
65'
 
Дуга Денис
Дубек Томаш
74'
Абрахам Патрик
Клец Михал
 
81'
David Hrncar
Peter Mazan
 
82'
 
Чоглей Петер
83'
 
Сильвио Жуниор
Ярович Сенад
86'
 
Дуга Денис
87'
Jan Nosko
 
90'
Patrik Jacko
 
90'
 
Jacy

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК
Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице
Злате Моравце Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Погронье 0:1 Злате Моравце Злате Моравце 0:1 Слован Братислава Земплин 2:2 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Нитра
ДАК 2:1 Злате Моравце Тренчин 2:2 Злате Моравце Злате Моравце 1:3 Спартак Трнава Середь 0:0 Злате Моравце Злате Моравце 0:0 Жилина Злате Моравце 4:2 Ружомберок Сеница 1:3 Злате Моравце Злате Моравце 0:0 Погронье Слован Братислава 4:0 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Земплин Нитра 0:1 Злате Моравце Злате Моравце 1:2 ДАК Злате Моравце 1:0 Нитра Сеница 3:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:1 Тренчин Железярне Подбрезова 0:1 Злате Моравце

Последние игры между собой

Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Злате Моравце: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Погронье 0:1 Злате Моравце Кубок Злате Моравце 0:0 Погронье Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 16 12 3 1 38 - 11 39
2. ДАК 16 10 2 4 28 - 20 32
3. Жилина 16 9 4 3 27 - 14 31
4. Ружомберок 0:2 16 6 5 5 20 - 21 23
5. Злате Моравце 16 5 6 5 18 - 20 21
6. Спартак Трнава 16 6 2 8 20 - 21 20
7. Сеница 2:0 16 6 2 8 21 - 26 20
8. Тренчин 16 5 5 6 28 - 27 20
9. Середь 0:0 16 4 6 6 15 - 20 18
10. Земплин 16 4 5 7 20 - 23 17
11. Нитра 16 4 2 10 13 - 27 14
12. Погронье 16 2 4 10 16 - 34 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Andras Meszaros получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Дубек Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Якуб Брасен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ярович Сенад бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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