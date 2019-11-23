Словакия: Суперлига 2019-2020

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Ружомберок
0:2
Второй тайм: 50'

Стадион:
Сеница
0'
0:1
21' Гол
Samson Akinyoola
32' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
0:2
40' Гол
Frank Castaneda
43' Желтая карточка
Samson Akinyoola
48' Желтая карточка
Tenton Yenne
50'

Ход матча

21'
0:1
Samson Akinyoola
32'
Костадинов Тихомир
 
40'
0:2
Frank Castaneda
43'
 
Samson Akinyoola
48'
 
Tenton Yenne

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин
Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК
Сеница Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сеница 4:0 Земплин Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 1:1 Ружомберок Сеница 0:1 Середь
Тренчин 2:3 Сеница Нитра 1:4 Сеница Сеница 1:0 Погронье Спартак Трнава 0:0 Сеница Сеница 0:1 ДАК Жилина 5:0 Сеница Сеница 1:3 Злате Моравце Сеница 2:2 Ружомберок Земплин 3:0 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Середь 2:1 Сеница Сеница 3:1 Тренчин Железярне Подбрезова 1:0 Сеница Сеница 3:1 Злате Моравце Нитра 2:3 Сеница Сеница 2:0 Спартак Трнава

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Сеница: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Сеница 1:1 Ружомберок Кубок Сеница 2:2 Ружомберок Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига
Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига Ружомберок 3:1 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 16 12 3 1 38 - 11 39
2. ДАК 16 10 2 4 28 - 20 32
3. Жилина 16 9 4 3 27 - 14 31
4. Ружомберок 0:2 16 6 5 5 20 - 21 23
5. Злате Моравце 16 5 6 5 18 - 20 21
6. Спартак Трнава 16 6 2 8 20 - 21 20
7. Сеница 2:0 16 6 2 8 21 - 26 20
8. Тренчин 16 5 5 6 28 - 27 20
9. Середь 0:0 16 4 6 6 15 - 20 18
10. Земплин 16 4 5 7 20 - 23 17
11. Нитра 16 4 2 10 13 - 27 14
12. Погронье 16 2 4 10 16 - 34 10
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Tenton Yenne получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Samson Akinyoola получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Frank Castaneda бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Костадинов Тихомир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Samson Akinyoola бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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