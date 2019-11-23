Словакия: Суперлига 2019-2020
Ружомберок
0:2
Второй тайм: 50'
Стадион: Ружомберок
Сеница
0:1
21' ГолSamson Akinyoola
32' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
0:2
40' ГолFrank Castaneda
43' Желтая карточкаSamson Akinyoola
48' Желтая карточкаTenton Yenne
Ход матча
21'
0:1
40'
0:2
43'
48'
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =5 -7Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин
Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК
Сеница Последние 20 матчей: +8 =2 -10Сеница 4:0 Земплин Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 1:1 Ружомберок Сеница 0:1 Середь
Тренчин 2:3 Сеница Нитра 1:4 Сеница Сеница 1:0 Погронье Спартак Трнава 0:0 Сеница Сеница 0:1 ДАК Жилина 5:0 Сеница Сеница 1:3 Злате Моравце Сеница 2:2 Ружомберок Земплин 3:0 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Середь 2:1 Сеница Сеница 3:1 Тренчин Железярне Подбрезова 1:0 Сеница Сеница 3:1 Злате Моравце Нитра 2:3 Сеница Сеница 2:0 Спартак Трнава
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Сеница: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига Ружомберок 3:1 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|16
|12
|3
|1
|38 - 11
|39
|2.
|ДАК
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|3.
|Жилина
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|4.
|Ружомберок
|0:2
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|5.
|Злате Моравце
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|6.
|Спартак Трнава
|16
|6
|2
|8
|20 - 21
|20
|7.
|Сеница
|2:0
|16
|6
|2
|8
|21 - 26
|20
|8.
|Тренчин
|16
|5
|5
|6
|28 - 27
|20
|9.
|Середь
|0:0
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|10.
|Земплин
|16
|4
|5
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Нитра
|16
|4
|2
|10
|13 - 27
|14
|12.
|Погронье
|16
|2
|4
|10
|16 - 34
|10
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