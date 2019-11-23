Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Эносис
0:2
Конец матча
Омония
0'
0:1
9' Гол
Дербишир Мэтт
30' Желтая карточка
Старокин Орлин
0:2
46' Гол
Thiago Santos I
75' Желтая карточка
Loizos Kosma
90'+3
Эносис
Омония

Ход матча

9'
0:1
Дербишир Мэтт
30'
Старокин Орлин
 
46'
0:2
Thiago Santos I
61'
Амбарцумян Оганес
Cal Rodrigues
 
72'
Mateusz Sebastian Szczepaniak
Рушиас Онисифорос
 
75'
Loizos Kosma
 
77'
 
Andronikos Kakoullis
Дербишир Мэтт
82'
Vasilis Vallianos
Старокин Орлин
 
90'
 
Мику Федор
Ортега Микаэль

Предыдущие игры

Эносис Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Пафос 1:1 Эносис Эносис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 4:4 Эносис Эносис 0:1 Неа Саламина
Докса Катокопия 1:3 Эносис Эносис 2:3 АПОЭЛ Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис Эносис 3:4 Этникос Ахна Эносис 3:2 Алки Ороклинис Пафос 0:2 Эносис Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 2:2 Эносис Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис Анортосис 1:1 Эносис
Омония Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония
Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Эносис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Омония: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Эносис 1:1 Омония Первый дивизион Омония 1:0 Эносис Первый дивизион Эносис 1:4 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Эносис Первый дивизион
Эносис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 4:0 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Эносис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 10 6 3 1 14 - 6 21
2. Анортосис 8 5 3 0 19 - 4 18
3. АПОЭЛ 7 5 2 0 15 - 3 17
4. АЕК Ларнака 10 3 6 1 18 - 12 15
5. АЕЛ Лимаcсол 9 4 2 3 10 - 9 14
6. Неа Саламина 10 4 2 4 11 - 15 14
7. Этникос Ахна 8 3 2 3 11 - 16 11
8. Аполлон 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Пафос 10 2 3 5 9 - 17 9
10. Олимпиакос Никосия 8 1 4 3 12 - 15 7
11. Эносис 10 1 2 7 14 - 23 5
12. Докса Катокопия 9 0 3 6 4 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Старокин Орлин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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