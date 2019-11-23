Кипр: Первый дивизион 2019-2020
0:1
9' ГолДербишир Мэтт
30' Желтая карточкаСтарокин Орлин
0:2
46' ГолThiago Santos I
75' Желтая карточкаLoizos Kosma
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
-
14 Loizos Kosma
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Siviero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
-
18 Эзра ХенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
2 Joel V
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
9'
0:1
30'
46'
0:2
75'
Предыдущие игры
Эносис Последние 20 матчей: +5 =6 -9Пафос 1:1 Эносис Эносис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 4:4 Эносис Эносис 0:1 Неа Саламина
Докса Катокопия 1:3 Эносис Эносис 2:3 АПОЭЛ Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис Эносис 3:4 Этникос Ахна Эносис 3:2 Алки Ороклинис Пафос 0:2 Эносис Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 2:2 Эносис Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис Анортосис 1:1 Эносис
Омония Последние 20 матчей: +7 =5 -8Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония
Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Эносис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Омония: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Анортосис
|8
|5
|3
|0
|19 - 4
|18
|3.
|АПОЭЛ
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|4.
|АЕК Ларнака
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|6.
|Неа Саламина
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|7.
|Этникос Ахна
|8
|3
|2
|3
|11 - 16
|11
|8.
|Аполлон
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|9.
|Пафос
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|10.
|Олимпиакос Никосия
|8
|1
|4
|3
|12 - 15
|7
|11.
|Эносис
|10
|1
|2
|7
|14 - 23
|5
|12.
|Докса Катокопия
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
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