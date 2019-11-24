Греция: Суперлига 2019-2020
Астерас
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Теодорос Колокотронис
Волос
15' Желтая карточкаХристос Тасулис
15
Dani
Suarez
23
Adrian
Riera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
-
23 Adrian RieraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Regis1
-
Главный тренер: Borja Jimenez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Sergio ChicaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
Ход матча
15'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +5 =6 -9Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия
Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас
Волос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК
АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|19 - 4
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|3.
|АЕК
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|4.
|ОФИ
|1:1
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|5.
|Ксанти
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|6.
|Арис Салоники
|10
|4
|3
|3
|16 - 11
|15
|7.
|Лариса
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|8.
|Волос
|0:0
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|9.
|Ламия
|11
|3
|4
|4
|10 - 15
|13
|10.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Атромитос
|1:1
|11
|3
|3
|5
|18 - 17
|12
|12.
|Астерас
|0:0
|11
|3
|2
|6
|14 - 16
|11
|13.
|Паниониос
|11
|2
|3
|6
|9 - 18
|9
|14.
|Панаитоликос
|10
|0
|3
|7
|8 - 18
|3
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