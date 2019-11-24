Греция: Суперлига 2019-2020

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Астерас
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Волос
0'
15' Желтая карточка
Христос Тасулис
18'
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
6
Вальенте
Хосе
15
Dani
Suarez
3
Христос
Тасулис
23
Adrian
Riera
8
Фернандес
Борха
II
5
Гонсалес
Энеко
40
Паскуаль
Андрес
10
Luis
Fernandez1
19
Eneko
Juaregi
30
Мелиссас
Никос
2
Antonis
Dentakis
44
Sergio
Chica
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
6
Цоканис
Тасос
5
Augusto
Max
18
Joaquin
Torres
9
Vasilios
Mantzis
23
Fernando
Joao
26
Ендришек
Эрик
Астерас
4-4-2
Волос
4-2-3-1

Ход матча

15'
Христос Тасулис
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия
Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас
Волос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК
АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 19 - 4 27
2. ПАОК 10 7 3 0 21 - 11 24
3. АЕК 10 5 2 3 17 - 15 17
4. ОФИ 1:1 11 5 2 4 20 - 13 17
5. Ксанти 11 5 1 5 11 - 13 16
6. Арис Салоники 10 4 3 3 16 - 11 15
7. Лариса 10 4 3 3 14 - 13 15
8. Волос 0:0 11 4 1 6 12 - 20 13
9. Ламия 11 3 4 4 10 - 15 13
10. Панатинаикос 10 3 3 4 11 - 16 12
11. Атромитос 1:1 11 3 3 5 18 - 17 12
12. Астерас 0:0 11 3 2 6 14 - 16 11
13. Паниониос 11 2 3 6 9 - 18 9
14. Панаитоликос 10 0 3 7 8 - 18 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Христос Тасулис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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