Украина: Премьер-лига 2019-2020
Шахтёр Донецк
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Стадион: Металлист
Львов
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =3 -3Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Динамо Загреб 3:3 Шахтёр Донецк Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Десна 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити Шахтёр Донецк 4:3 Заря Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Львов 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Львов Последние 20 матчей: +4 =3 -13Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна
Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|14
|13
|1
|0
|40 - 6
|40
|2.
|Заря
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|3.
|Динамо Киев
|14
|8
|3
|3
|28 - 9
|27
|4.
|Десна
|14
|8
|3
|3
|21 - 8
|27
|5.
|Александрия
|14
|7
|3
|4
|17 - 14
|24
|6.
|Мариуполь
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|14
|4
|3
|7
|12 - 23
|15
|8.
|Колос Ковалёвка
|14
|4
|2
|8
|10 - 27
|14
|9.
|Днепр-1
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|10.
|Львов
|14
|3
|2
|9
|10 - 24
|11
|11.
|Карпаты
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|12.
|Ворскла
|14
|2
|2
|10
|9 - 28
|8
Шахтёр Донецк
100% (64)
Ничья
0% (0)
Львов
0% (0)
2:0 Шахтёр Донецк
42.2% (27)
3:0 Шахтёр Донецк
40.6% (26)
4:0 Шахтёр Донецк
4.7% (3)
2:1 Шахтёр Донецк
3.1% (2)
3:1 Шахтёр Донецк
3.1% (2)
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