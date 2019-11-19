Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Львов

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Динамо Загреб 3:3 Шахтёр Донецк Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Десна 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити Шахтёр Донецк 4:3 Заря Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Львов 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Львов Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна
Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Львов 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Львов 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:0 Львов Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:0 Львов Премьер-лига
Львов 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Львов Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Львов Премьер-лига Львов 2:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 14 13 1 0 40 - 6 40
2. Заря 14 8 4 2 29 - 12 28
3. Динамо Киев 14 8 3 3 28 - 9 27
4. Десна 14 8 3 3 21 - 8 27
5. Александрия 14 7 3 4 17 - 14 24
6. Мариуполь 14 4 5 5 14 - 21 17
7. Олимпик Донецк 14 4 3 7 12 - 23 15
8. Колос Ковалёвка 14 4 2 8 10 - 27 14
9. Днепр-1 14 3 3 8 14 - 22 12
10. Львов 14 3 2 9 10 - 24 11
11. Карпаты 14 2 5 7 11 - 21 11
12. Ворскла 14 2 2 10 9 - 28 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Львов

    До начала игры, которая состоится 22.11.2019, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Львов
    Шахтёр Донецк
    100% (64)
    Ничья
    0% (0)
    Львов
    0% (0)
    2:0 Шахтёр Донецк
    42.2% (27)
    3:0 Шахтёр Донецк
    40.6% (26)
    4:0 Шахтёр Донецк
    4.7% (3)
    2:1 Шахтёр Донецк
    3.1% (2)
    3:1 Шахтёр Донецк
    3.1% (2)
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