Румыния: Первая лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2019-2020
ЧФР Клуж
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
1:0
3' Гол
Catalin Itu
33'
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
37
Бордеяну
Михай
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
9
Омрани
Билель
18
Костаке
Йонуц
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
4
Alexandru
Constanntin
Benga
14
Mihai
Leca
24
Alex
Negrea
20
Cristian
Negut
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
36
Andrei
Burlacu
13
Cristian
Cherchez
23
Ioan
Dumiter
ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште

Ход матча

3'
Catalin Itu
1:0

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж
Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ
Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 17 10 4 3 36 - 13 34
2. Вииторул Констанца 16 8 5 3 35 - 19 29
3. Университатя Крайова 16 8 4 4 23 - 16 28
4. Астра 16 8 4 4 24 - 17 28
5. ФКСБ 16 8 3 5 24 - 20 27
6. Газ Метан Mедиаш 16 7 5 4 25 - 21 26
7. Ботошани 16 5 7 4 24 - 23 22
8. Динамо Бухарест 16 6 3 7 22 - 27 21
9. КСМ Политехника Яссы 16 5 6 5 17 - 20 21
10. Киндия Тырговиште 0:1 17 4 5 8 18 - 25 17
11. Сепси 16 2 10 4 14 - 14 16
12. Академика Клинчени 16 3 5 8 17 - 29 14
13. Германнштадт 16 3 5 8 13 - 28 14
14. Волунтари 16 1 4 11 9 - 29 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...