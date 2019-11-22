Румыния: Первая лига 2019-2020
ЧФР Клуж
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Константин Рэдулеску
Киндия Тырговиште
1:0
3' ГолCatalin Itu
16
Сушич
Матео
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
25
Mihai
Aioani
14
Mihai
Leca
24
Alex
Negrea
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
23
Ioan
Dumiter
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
-
24 Alex NegreaЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ioan DumiterНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
1:0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =4 -6Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж
Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +8 =5 -7Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ
Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|17
|10
|4
|3
|36 - 13
|34
|2.
|Вииторул Констанца
|16
|8
|5
|3
|35 - 19
|29
|3.
|Университатя Крайова
|16
|8
|4
|4
|23 - 16
|28
|4.
|Астра
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|5.
|ФКСБ
|16
|8
|3
|5
|24 - 20
|27
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|16
|7
|5
|4
|25 - 21
|26
|7.
|Ботошани
|16
|5
|7
|4
|24 - 23
|22
|8.
|Динамо Бухарест
|16
|6
|3
|7
|22 - 27
|21
|9.
|КСМ Политехника Яссы
|16
|5
|6
|5
|17 - 20
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|11.
|Сепси
|16
|2
|10
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Академика Клинчени
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|13.
|Германнштадт
|16
|3
|5
|8
|13 - 28
|14
|14.
|Волунтари
|16
|1
|4
|11
|9 - 29
|7
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