Греция: Суперлига 2019-2020

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АЕК
0:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Арис Салоники
0'
30' Желтая карточка
Лопеш Элдер
47' Желтая карточка
Манталос Петрос
53' Красная карточка
Идейе Браун
0:1
64' Гол
Ларссон Даниэль
73'
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
21
Враньеш
Огнен
24
Сварнас
Эфстратиос
3
Лопеш
Элдер
22
Симау
Давид
8
Andre
Simoes1
7
Верде
Даниэле
20
Манталос
Петрос
11
Milos
Deletic
18
Оливейра
Нелсон
75
Apostolos
Tsiligiris
88
Саша
Лукас
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
98
Abou
Ba
26
Матилья
Хавьер
7
Nicolas
Diguiny
16
Бруну
Гама
28
Фетфатцидис
Иоаннис
11
Идейе
Браун
АЕК
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

30'
Лопеш Элдер
 
47'
Манталос Петрос
 
53'
 
Идейе Браун
58'
 
Ларссон Даниэль
Фетфатцидис Иоаннис
61'
Якумакис Георгиос
Milos Deletic
 
64'
0:1
Ларссон Даниэль
(Корхут Михай)
66'
Албанис Христос
Симау Давид
 
72'
 
Мансини Даниэль
Бруну Гама

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос
Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК
Арис Салоники Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники
Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос

Последние игры между собой

АЕК: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Арис Салоники 2:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 19 - 4 27
2. ПАОК 11 8 3 0 22 - 11 27
3. Арис Салоники 1:0 11 5 3 3 17 - 11 18
4. АЕК 0:1 11 5 2 4 17 - 16 17
5. ОФИ 11 5 1 5 20 - 14 16
6. Ксанти 11 5 1 5 11 - 13 16
7. Лариса 11 4 3 4 14 - 14 15
8. Атромитос 11 4 2 5 19 - 17 14
9. Волос 11 4 1 6 12 - 20 13
10. Ламия 11 3 4 4 10 - 15 13
11. Панатинаикос 0:0 11 3 4 4 11 - 16 13
12. Астерас 11 3 2 6 14 - 16 11
13. Паниониос 11 2 3 6 9 - 18 9
14. Панаитоликос 0:0 11 0 4 7 8 - 18 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Лопеш Элдер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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