Греция: Суперлига 2019-2020
АЕК
0:1
Второй тайм: 73'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Арис Салоники
30' Желтая карточкаЛопеш Элдер
47' Желтая карточкаМанталос Петрос
53' Красная карточкаИдейе Браун
0:1
64' ГолЛарссон Даниэль
22
Симау
Давид
88
Саша
Лукас
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
98
Abou
Ba
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Симау ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nikos Kostenoglou
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Саша ЛукасЗащитник
-
44 Велес ФранЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
-
98 Abou BaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
Ход матча
30'
47'
53'
64'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +8 =4 -8Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники
Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос
Последние игры между собой
АЕК: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|19 - 4
|27
|2.
|ПАОК
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Арис Салоники
|1:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|4.
|АЕК
|0:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|5.
|ОФИ
|11
|5
|1
|5
|20 - 14
|16
|6.
|Ксанти
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|7.
|Лариса
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|8.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|9.
|Волос
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|10.
|Ламия
|11
|3
|4
|4
|10 - 15
|13
|11.
|Панатинаикос
|0:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|12.
|Астерас
|11
|3
|2
|6
|14 - 16
|11
|13.
|Паниониос
|11
|2
|3
|6
|9 - 18
|9
|14.
|Панаитоликос
|0:0
|11
|0
|4
|7
|8 - 18
|4
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