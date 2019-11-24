Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Анортосис
2:0
Перерыв
Этникос Ахна
1:0
23' ГолРайо Рубен
2:0
26' ПенальтиРайо Рубен
Ход матча
23'
1:0
26'
2:0
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +9 =8 -3Неа Саламина 2:2 Анортосис Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 0:6 Анортосис Анортосис 0:0 Омония
Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +13 =3 -4Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна
Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия АСИЛ Лыси 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:3 Кармиотисса Этникос Ахна 1:0 Анагенниси Деринья
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Этникос Ахна: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Этникос Ахна 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 5:1 Этникос Ахна Первый дивизион Анортосис 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2:0
|9
|6
|3
|0
|21 - 4
|21
|2.
|Омония
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|3.
|АПОЭЛ
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|5.
|АЕК Ларнака
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|6.
|Неа Саламина
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|7.
|Аполлон
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|8.
|Этникос Ахна
|0:2
|9
|3
|2
|4
|11 - 18
|11
|9.
|Пафос
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|10.
|Олимпиакос Никосия
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|11.
|Эносис
|10
|1
|2
|7
|14 - 23
|5
|12.
|Докса Катокопия
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
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