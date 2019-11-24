Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Анортосис
2:0
Перерыв
Этникос Ахна
0'
1:0
23' Гол
Райо Рубен
2:0
26' Пенальти
Райо Рубен

Ход матча

23'
Райо Рубен
1:0
26'
Райо Рубен
2:0

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Неа Саламина 2:2 Анортосис Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 0:6 Анортосис Анортосис 0:0 Омония
Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна
Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия АСИЛ Лыси 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:3 Кармиотисса Этникос Ахна 1:0 Анагенниси Деринья

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Этникос Ахна: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Анортосис 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Анортосис Первый дивизион
Этникос Ахна 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 5:1 Этникос Ахна Первый дивизион Анортосис 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2:0 9 6 3 0 21 - 4 21
2. Омония 10 6 3 1 14 - 6 21
3. АПОЭЛ 7 5 2 0 15 - 3 17
4. АЕЛ Лимаcсол 10 4 3 3 10 - 9 15
5. АЕК Ларнака 10 3 6 1 18 - 12 15
6. Неа Саламина 10 4 2 4 11 - 15 14
7. Аполлон 9 3 2 4 12 - 11 11
8. Этникос Ахна 0:2 9 3 2 4 11 - 18 11
9. Пафос 10 2 3 5 9 - 17 9
10. Олимпиакос Никосия 9 1 5 3 12 - 15 8
11. Эносис 10 1 2 7 14 - 23 5
12. Докса Катокопия 9 0 3 6 4 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Райо Рубен из команды Анортосис забивает с точки!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Райо Рубен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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