Украина: Премьер-лига 2019-2020
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Мариуполь
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =7 -4Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка
Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|14
|13
|1
|0
|40 - 6
|40
|2.
|Заря
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|3.
|Динамо Киев
|14
|8
|3
|3
|28 - 9
|27
|4.
|Десна
|14
|8
|3
|3
|21 - 8
|27
|5.
|Александрия
|14
|7
|3
|4
|17 - 14
|24
|6.
|Мариуполь
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|14
|4
|3
|7
|12 - 23
|15
|8.
|Колос Ковалёвка
|14
|4
|2
|8
|10 - 27
|14
|9.
|Днепр-1
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|10.
|Львов
|14
|3
|2
|9
|10 - 24
|11
|11.
|Карпаты
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|12.
|Ворскла
|14
|2
|2
|10
|9 - 28
|8
Динамо Киев
100% (52)
Ничья
0% (0)
Мариуполь
0% (0)
2:0 Динамо Киев
46.2% (24)
3:0 Динамо Киев
21.2% (11)
3:1 Динамо Киев
13.5% (7)
2:1 Динамо Киев
9.6% (5)
1:0 Динамо Киев
5.8% (3)
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