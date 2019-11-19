Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Динамо Киев
 
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Стадион:
Мариуполь

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка
Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 14 13 1 0 40 - 6 40
2. Заря 14 8 4 2 29 - 12 28
3. Динамо Киев 14 8 3 3 28 - 9 27
4. Десна 14 8 3 3 21 - 8 27
5. Александрия 14 7 3 4 17 - 14 24
6. Мариуполь 14 4 5 5 14 - 21 17
7. Олимпик Донецк 14 4 3 7 12 - 23 15
8. Колос Ковалёвка 14 4 2 8 10 - 27 14
9. Днепр-1 14 3 3 8 14 - 22 12
10. Львов 14 3 2 9 10 - 24 11
11. Карпаты 14 2 5 7 11 - 21 11
12. Ворскла 14 2 2 10 9 - 28 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Мариуполь

    До начала игры, которая состоится 24.11.2019, осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Динамо Киев - Мариуполь
    Динамо Киев
    100% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Мариуполь
    0% (0)
    2:0 Динамо Киев
    46.2% (24)
    3:0 Динамо Киев
    21.2% (11)
    3:1 Динамо Киев
    13.5% (7)
    2:1 Динамо Киев
    9.6% (5)
    1:0 Динамо Киев
    5.8% (3)
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