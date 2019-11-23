Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АПОЭЛ
3:0
Конец матча
Пафос
0'
1:0
8' Гол
Халлениус Линус
19' Желтая карточка
Соуза Лукас
2:0
38' Гол
Сулейман Муса
48' Желтая карточка
Араюури Паулус
54' Желтая карточка
Иоанну Николас
3:0
58' Гол
Савич Вуядин
76' Желтая карточка
Уильямс Даниэль
85' Желтая карточка
Видигал Андре
90'+2
АПОЭЛ
Пафос

Ход матча

8'
Халлениус Линус
1:0
19'
Соуза Лукас
 
38'
Сулейман Муса
2:0
48'
 
Араюури Паулус
54'
Иоанну Николас
 
58'
Савич Вуядин
3:0
65'
Алеф Салданья
Соуза Лукас
 
65'
Эфрем Георгиос
Де Винсенти Томас
 
72'
 
Кабрал Джерсон
Vladimiro Antonio
76'
 
Уильямс Даниэль
80'
Безьяк Роман
Халлениус Линус
 
80'
 
Alex Konstantinou
Немец Адам
85'
Видигал Андре
 
87'
 
Лелюхин Павел
Уильямс Даниэль

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ
Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ
Пафос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Пафос 1:2 Урал Пафос 1:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Пафос 1:1 Этникос Ахна
Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Пафос 2:1 Омония Анортосис 2:0 Пафос Аполлон 3:2 Пафос Пафос 0:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Пафос Пафос 0:2 Эносис Анортосис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:3 Пафос Пафос 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 1:2 Пафос Пафос 0:1 Анортосис Докса Катокопия 0:0 Пафос Пафос 0:3 Алки Ороклинис

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Пафос: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
АПОЭЛ 1:2 Пафос Первый дивизион Пафос 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион Пафос 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Пафос Первый дивизион
Пафос 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:2 Пафос Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион Пафос 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 Пафос Первый дивизион АПОЭЛ 4:1 Пафос Первый дивизион Пафос 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 10 6 3 1 14 - 6 21
2. Анортосис 8 5 3 0 19 - 4 18
3. АПОЭЛ 7 5 2 0 15 - 3 17
4. АЕК Ларнака 10 3 6 1 18 - 12 15
5. АЕЛ Лимаcсол 9 4 2 3 10 - 9 14
6. Неа Саламина 10 4 2 4 11 - 15 14
7. Этникос Ахна 8 3 2 3 11 - 16 11
8. Аполлон 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Пафос 10 2 3 5 9 - 17 9
10. Олимпиакос Никосия 8 1 4 3 12 - 15 7
11. Эносис 10 1 2 7 14 - 23 5
12. Докса Катокопия 9 0 3 6 4 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Сулейман Муса бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Соуза Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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