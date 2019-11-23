Кипр: Первый дивизион 2019-2020
1:0
8' ГолХаллениус Линус
19' Желтая карточкаСоуза Лукас
2:0
38' ГолСулейман Муса
48' Желтая карточкаАраюури Паулус
54' Желтая карточкаИоанну Николас
3:0
58' ГолСавич Вуядин
76' Желтая карточкаУильямс Даниэль
85' Желтая карточкаВидигал Андре
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Безьяк РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пано МикаэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
-
17 Бесара НахирНападающий
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
21 Cy Goddard
-
-
Главный тренер: Zeljko Kopic
Ход матча
8'
1:0
19'
38'
2:0
48'
54'
58'
3:0
76'
85'
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ
Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ
Пафос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Пафос 1:2 Урал Пафос 1:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Пафос 1:1 Этникос Ахна
Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Пафос 2:1 Омония Анортосис 2:0 Пафос Аполлон 3:2 Пафос Пафос 0:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Пафос Пафос 0:2 Эносис Анортосис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:3 Пафос Пафос 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 1:2 Пафос Пафос 0:1 Анортосис Докса Катокопия 0:0 Пафос Пафос 0:3 Алки Ороклинис
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Пафос: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Анортосис
|8
|5
|3
|0
|19 - 4
|18
|3.
|АПОЭЛ
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|4.
|АЕК Ларнака
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|6.
|Неа Саламина
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|7.
|Этникос Ахна
|8
|3
|2
|3
|11 - 16
|11
|8.
|Аполлон
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|9.
|Пафос
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|10.
|Олимпиакос Никосия
|8
|1
|4
|3
|12 - 15
|7
|11.
|Эносис
|10
|1
|2
|7
|14 - 23
|5
|12.
|Докса Катокопия
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
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