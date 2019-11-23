Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Днепр-1
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Ворскла
0' 6'
Днепр-1
Ворскла

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1
Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла
Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ворскла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ворскла 1:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Ворскла Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 15 14 1 0 44 - 7 43
2. Заря 15 8 4 3 29 - 13 28
3. Динамо Киев 14 8 3 3 28 - 9 27
4. Десна 14 8 3 3 21 - 8 27
5. Александрия 15 8 3 4 18 - 14 27
6. Мариуполь 14 4 5 5 14 - 21 17
7. Олимпик Донецк 14 4 3 7 12 - 23 15
8. Колос Ковалёвка 14 4 2 8 10 - 27 14
9. Днепр-1 0:0 15 3 4 8 14 - 22 13
10. Карпаты 14 2 5 7 11 - 21 11
11. Львов 15 3 2 10 11 - 28 11
12. Ворскла 0:0 15 2 3 10 9 - 28 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Ворскла
Днепр-1
75.8% (100)
Ничья
17.4% (23)
Ворскла
6.8% (9)
1:0 Днепр-1
43.2% (57)
2:1 Днепр-1
23.5% (31)
1:1 Ничья
15.9% (21)
2:0 Днепр-1
9.1% (12)
0:1 Ворскла
4.5% (6)
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