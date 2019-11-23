Украина: Премьер-лига 2019-2020
Днепр-1
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Днепр-Арена
Ворскла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Сакив ТарасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимЗащитник
- Защитник
-
10 Хебай РубинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Косовский Виталий
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +5 =5 -10Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1
Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =4 -11Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла
Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ворскла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|15
|14
|1
|0
|44 - 7
|43
|2.
|Заря
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|3.
|Динамо Киев
|14
|8
|3
|3
|28 - 9
|27
|4.
|Десна
|14
|8
|3
|3
|21 - 8
|27
|5.
|Александрия
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|6.
|Мариуполь
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|14
|4
|3
|7
|12 - 23
|15
|8.
|Колос Ковалёвка
|14
|4
|2
|8
|10 - 27
|14
|9.
|Днепр-1
|0:0
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|10.
|Карпаты
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|11.
|Львов
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|12.
|Ворскла
|0:0
|15
|2
|3
|10
|9 - 28
|9
Днепр-1
75.8% (100)
Ничья
17.4% (23)
Ворскла
6.8% (9)
1:0 Днепр-1
43.2% (57)
2:1 Днепр-1
23.5% (31)
1:1 Ничья
15.9% (21)
2:0 Днепр-1
9.1% (12)
0:1 Ворскла
4.5% (6)
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