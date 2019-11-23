Австрия: Бундеслига 2019-2020
Маттерсбург
1:4
Конец матча
Стадион: Паппельштадион Зрители: 1000
Вольфсбергер
0:1
24' ГолВайссман Шон
0:2
33' ГолНьянгбо Андерсон
0:3
58' ГолВайссман Шон
60' Желтая карточкаThorsten Mahrer
0:4
75' ГолВерницниг Кристофер
83' Желтая карточкаЛергер Михель
1:4
87' ГолКуэн Андреас
10
Jano
18
Lukas
Rath
15
Рнич
Неманья
11
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 JanoЗащитник
-
18 Lukas RathЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Tino CasaliВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Пушич МартинНападающий
-
30 Куэн АндреасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Franz Ponweiser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ходжич АмарНападающий
-
Главный тренер: Mohamed Sahli
Ход матча
24'
0:1
33'
58'
0:3
60'
75'
83'
87'
1:4
Предыдущие игры
Маттерсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11Маттерсбург 4:2 Пашинг Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Маттерсбург 0:3 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:1 Маттерсбург
ЛАСК 7:2 Маттерсбург Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Альтах 0:2 Маттерсбург Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Маттерсбург 3:3 Штурм Маттерсбург 0:2 Ваттенс Адмира 1:3 Маттерсбург Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург Маттерсбург 2:1 Хартберг Пинкафельд 0:10 Маттерсбург Маттерсбург 1:1 Хольштайн Киль Маттерсбург 0:0 Лафниц Маттерсбург 3:3 Осиек
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер
Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Маттерсбург: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 3:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Маттерсбург 3:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Маттерсбург Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|12
|3
|0
|58 - 14
|39
|2.
|ЛАСК
|15
|12
|2
|1
|31 - 8
|38
|3.
|Вольфсбергер
|15
|9
|3
|3
|38 - 17
|30
|4.
|Рапид Вена
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Штурм
|14
|7
|2
|5
|23 - 16
|23
|6.
|Хартберг
|14
|6
|3
|5
|26 - 27
|21
|7.
|Аустрия Вена
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|8.
|Санкт-Пёльтен
|15
|3
|5
|7
|16 - 38
|14
|9.
|Ваттенс
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|10.
|Альтах
|14
|3
|1
|10
|21 - 34
|10
|11.
|Маттерсбург
|15
|3
|1
|11
|19 - 44
|10
|12.
|Адмира
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
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