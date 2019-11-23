Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Маттерсбург
1:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Вольфсбергер
0'
0:1
24' Гол
Вайссман Шон
0:2
33' Гол
Ньянгбо Андерсон
0:3
58' Гол
Вайссман Шон
60' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
0:4
75' Гол
Верницниг Кристофер
83' Желтая карточка
Лергер Михель
1:4
87' Гол
Куэн Андреас
90'+4
1
Кустер
Маркус
31
Thorsten
Mahrer
10
Jano
18
Lukas
Rath
32
Raffael
Behounek
21
Саломон
Патрик
14
Christoph
HALPER
6
Philipp
Erhardt
5
Лергер
Михель
9
Квасина
Марко
24
Stephan
Schimandl
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
16
Ляйтгеб
Марио
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
21
Ньянгбо
Андерсон
Маттерсбург
3-1-4-2
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

24'
0:1
Вайссман Шон
(Линдль Михаэль)
33'
0:2
Ньянгбо Андерсон
(Новак Михаэль)
58'
0:3
Вайссман Шон
(Шмид Романо)
60'
Thorsten Mahrer
 
62'
Patrick Buerger
Квасина Марко
 
62'
Пушич Мартин
Raffael Behounek
 
71'
Куэн Андреас
Stephan Schimandl
 
74'
 
Верницниг Кристофер
Шмид Романо
75'
0:4
Верницниг Кристофер
(Вайссман Шон)
82'
 
Шпранглер Свен
Рицмайер Марсель
83'
Лергер Михель
 
86'
 
Гёллес Штефан
Ньянгбо Андерсон
87'
Куэн Андреас
(Patrick Buerger)
1:4

Предыдущие игры

Маттерсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Маттерсбург 4:2 Пашинг Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Маттерсбург 0:3 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:1 Маттерсбург
ЛАСК 7:2 Маттерсбург Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Альтах 0:2 Маттерсбург Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Маттерсбург 3:3 Штурм Маттерсбург 0:2 Ваттенс Адмира 1:3 Маттерсбург Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург Маттерсбург 2:1 Хартберг Пинкафельд 0:10 Маттерсбург Маттерсбург 1:1 Хольштайн Киль Маттерсбург 0:0 Лафниц Маттерсбург 3:3 Осиек
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер
Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Маттерсбург: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 0:6 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Маттерсбург Бундеслига
Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 3:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Маттерсбург 3:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Маттерсбург Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 12 3 0 58 - 14 39
2. ЛАСК 15 12 2 1 31 - 8 38
3. Вольфсбергер 15 9 3 3 38 - 17 30
4. Рапид Вена 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Штурм 14 7 2 5 23 - 16 23
6. Хартберг 14 6 3 5 26 - 27 21
7. Аустрия Вена 14 4 3 7 20 - 28 15
8. Санкт-Пёльтен 15 3 5 7 16 - 38 14
9. Ваттенс 15 3 3 9 17 - 34 12
10. Альтах 14 3 1 10 21 - 34 10
11. Маттерсбург 15 3 1 11 19 - 44 10
12. Адмира 14 2 3 9 14 - 33 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Ньянгбо Андерсон бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Вайссман Шон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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