Украина: Премьер-лига 2019-2020
Карпаты
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Украина
Олимпик Донецк
1:0
9' ГолНазарина Егор
11' Желтая карточкаЗотко Иван
52
Andriy
Artym
66
Граца
Марвин
99
Диогу
Жуан
13
Деда
Ярослав
11
Ксёнз
Павел
13
Зотко
Иван
- Основной состав
-
52 Andriy ArtymВратарь
-
66 Граца МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Диогу ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Деда ЯрославНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лейоус ГишамНападающий
-
Главный тренер: Санжар Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
-
13 Зотко ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Салу ДраманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vicente Fernandez
Ход матча
9'
1:0
11'
Предыдущие игры
Карпаты Последние 20 матчей: +4 =7 -9Мариуполь 2:2 Карпаты Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:0 Львов
Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Карпаты 0:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 2:3 Карпаты Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Черноморец Од 3:1 Карпаты Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =6 -9Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1
Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Олимпик Донецк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Карпаты 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:3 Олимпик Донецк Премьер-лига Карпаты 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Карпаты Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Карпаты 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Карпаты Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|44 - 7
|43
|2.
|Заря
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|3.
|Десна
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 8
|28
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 9
|27
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 22
|15
|8.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|9.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 27
|15
|10.
|Карпаты
|1:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 21
|14
|11.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|12.
|Ворскла
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 29
|8
Карпаты
38.8% (54)
Ничья
47.5% (66)
Олимпик Донецк
13.7% (19)
1:1 Ничья
43.2% (60)
2:1 Карпаты
16.5% (23)
1:0 Карпаты
15.1% (21)
1:2 Олимпик Донецк
8.6% (12)
2:0 Карпаты
5.8% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...