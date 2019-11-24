Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Карпаты
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
1:0
9' Гол
Назарина Егор
11' Желтая карточка
Зотко Иван
24'
52
Andriy
Artym
66
Граца
Марвин
79
Вакуленко
Сергей
64
Веремеенко
Олег
24
Дубинчак
Владислав
7
Клёц
Дмитрий
99
Диогу
Жуан
29
Назарина
Егор
10
Понде
Кристиан
73
Лях
Ростислав
13
Деда
Ярослав
1
Крынский
Владимир
11
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
13
Зотко
Иван
74
Снурницын
Игорь
44
Цымбалюк
Евгений
42
Пасич
Евгений
21
Кравчук
Андрей
89
Политыло
Сергей
7
Балашов
Виталий
8
Захеди
Шахаб
Карпаты
Олимпик Донецк

Ход матча

9'
Назарина Егор
(Лях Ростислав)
1:0
11'
 
Зотко Иван

Предыдущие игры

Карпаты Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Мариуполь 2:2 Карпаты Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:0 Львов
Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Карпаты 0:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 2:3 Карпаты Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Черноморец Од 3:1 Карпаты Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1
Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Карпаты: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Олимпик Донецк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Премьер-лига Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Премьер-лига Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Премьер-лига
Карпаты 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:3 Олимпик Донецк Премьер-лига Карпаты 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Карпаты Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Карпаты 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Карпаты Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 15 14 1 0 44 - 7 43
2. Заря Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
3. Десна 0:0 Заявка 15 8 4 3 21 - 8 28
4. Динамо Киев Заявка 14 8 3 3 28 - 9 27
5. Александрия Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
6. Мариуполь Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
7. Днепр-1 Заявка 15 4 3 8 15 - 22 15
8. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
9. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 15 4 3 8 10 - 27 15
10. Карпаты 1:0 Заявка 15 3 5 7 12 - 21 14
11. Львов Заявка 15 3 2 10 11 - 28 11
12. Ворскла Заявка 15 2 2 11 9 - 29 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Зотко Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Назарина Егор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ukrajina. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 1:0 Олимпик Донецк
Карпаты
38.8% (54)
Ничья
47.5% (66)
Олимпик Донецк
13.7% (19)
1:1 Ничья
43.2% (60)
2:1 Карпаты
16.5% (23)
1:0 Карпаты
15.1% (21)
1:2 Олимпик Донецк
8.6% (12)
2:0 Карпаты
5.8% (8)
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