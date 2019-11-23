Греция: Суперлига 2019-2020
Ламия
1:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Lamia Municipal Stadium
Ксанти
45' Желтая карточкаAristotle Karasalidis
48' Желтая карточкаМулин Тибо
1:0
54' ГолТайрон Густаво
59' Желтая карточкаБехарано Данни
60' Желтая карточкаТайрон Густаво
71' Желтая карточкаДимуцос Элини
72' Желтая карточкаПляцикас Василиос
90' Желтая карточкаСалиакас Манолис
27
Vanderson
- Основной состав
- Вратарь
-
27 VandersonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Mehdi TerkiЗащитник
- Защитник
-
75 Мулин ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
Ход матча
48'
54'
1:0
59'
60'
71'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия
Ксанти Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти
Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос
Последние игры между собой
Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Ксанти: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|19 - 4
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|3.
|АЕК
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|4.
|ОФИ
|10
|5
|1
|4
|19 - 12
|16
|5.
|Ксанти
|0:1
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|6.
|Арис Салоники
|10
|4
|3
|3
|16 - 11
|15
|7.
|Лариса
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|8.
|Ламия
|1:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 15
|13
|9.
|Волос
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Атромитос
|10
|3
|2
|5
|17 - 16
|11
|12.
|Астерас
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|13.
|Паниониос
|11
|2
|3
|6
|9 - 18
|9
|14.
|Панаитоликос
|10
|0
|3
|7
|8 - 18
|3
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