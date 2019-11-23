Греция: Суперлига 2019-2020

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Ламия
1:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ксанти
0'
45' Желтая карточка
Aristotle Karasalidis
48' Желтая карточка
Мулин Тибо
1:0
54' Гол
Тайрон Густаво
59' Желтая карточка
Бехарано Данни
60' Желтая карточка
Тайрон Густаво
71' Желтая карточка
Димуцос Элини
72' Желтая карточка
Пляцикас Василиос
90' Желтая карточка
Салиакас Манолис
90'+4
30
Теодоропулос
Костас
27
Vanderson
21
Димуцос
Элини
18
Lazar
Romanic
8
Пляцикас
Василиос
16
Бехарано
Данни
4
Адехо
Даниэль
9
Thuram
II
23
Скондрас
Яннис
11
Караманос
Тасос
10
Тайрон
Густаво
1
Абад
Карлос
28
Mehdi
Terki
25
Leandro
Sosa
I
75
Мулин
Тибо
2
Дюрестам
Микаэль
4
Aristotle
Karasalidis
91
William
Douglas
de
Amorim1
88
Реннелла
Винченцо
10
Джуричкович
Петар
31
Christos
Lisgaras
12
Эдуардо
Тейшейра
Ламия
4-4-2
Ксанти
4-4-2

Ход матча

45'
 
Aristotle Karasalidis
48'
 
Мулин Тибо
54'
Тайрон Густаво
1:0
59'
Бехарано Данни
 
60'
Тайрон Густаво
 
64'
 
Баррьентос Жан
Джуричкович Петар
70'
 
Де Лукас Пабло
Мулин Тибо
71'
Димуцос Элини
 
72'
Пляцикас Василиос
 
74'
Салиакас Манолис
Тайрон Густаво
 
85'
 
Lucas Poletto2
Эдуардо Тейшейра
87'
Винтра Лукас
Караманос Тасос
 
90'
Салиакас Манолис
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия
ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина
Ксанти Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти
Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос

Последние игры между собой

Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Ксанти: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Ксанти 0:0 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Ксанти Суперлига Ламия 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 Ламия Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 19 - 4 27
2. ПАОК 10 7 3 0 21 - 11 24
3. АЕК 10 5 2 3 17 - 15 17
4. ОФИ 10 5 1 4 19 - 12 16
5. Ксанти 0:1 11 5 1 5 11 - 13 16
6. Арис Салоники 10 4 3 3 16 - 11 15
7. Лариса 10 4 3 3 14 - 13 15
8. Ламия 1:0 11 3 4 4 10 - 15 13
9. Волос 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Панатинаикос 10 3 3 4 11 - 16 12
11. Атромитос 10 3 2 5 17 - 16 11
12. Астерас 10 3 1 6 14 - 16 10
13. Паниониос 11 2 3 6 9 - 18 9
14. Панаитоликос 10 0 3 7 8 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Аристотел Карасалидис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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