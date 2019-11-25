Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Докса Катокопия
0:1
Первый тайм: 19'
Аполлон
0'
0:1
10' Гол
Перейра Факундо
19'

Ход матча

10'
0:1
Перейра Факундо

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =6 -10
АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия
Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия
Аполлон Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон
Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
Аполлон: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион
Аполлон 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 9 6 3 0 21 - 5 21
2. Омония 10 6 3 1 14 - 6 21
3. АПОЭЛ 7 5 2 0 15 - 3 17
4. АЕЛ Лимаcсол 10 4 3 3 10 - 9 15
5. АЕК Ларнака 10 3 6 1 18 - 12 15
6. Аполлон 1:0 10 4 2 4 13 - 11 14
7. Неа Саламина 10 4 2 4 11 - 15 14
8. Этникос Ахна 9 3 2 4 12 - 18 11
9. Пафос 10 2 3 5 9 - 17 9
10. Олимпиакос Никосия 9 1 5 3 12 - 15 8
11. Эносис 10 1 2 7 14 - 23 5
12. Докса Катокопия 0:1 10 0 3 7 4 - 19 3


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