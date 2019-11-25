Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Докса Катокопия
0:1
Первый тайм: 19'
Аполлон
0:1
10' ГолПерейра Факундо
Ход матча
10'
0:1
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =6 -10АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия
Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия
Аполлон Последние 20 матчей: +8 =2 -10Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон
Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
Аполлон: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Аполлон 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|9
|6
|3
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Омония
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|3.
|АПОЭЛ
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|5.
|АЕК Ларнака
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|6.
|Аполлон
|1:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|7.
|Неа Саламина
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|8.
|Этникос Ахна
|9
|3
|2
|4
|12 - 18
|11
|9.
|Пафос
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|10.
|Олимпиакос Никосия
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|11.
|Эносис
|10
|1
|2
|7
|14 - 23
|5
|12.
|Докса Катокопия
|0:1
|10
|0
|3
|7
|4 - 19
|3
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