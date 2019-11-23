Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Ваттенс
0:2
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
35' Желтая карточка
Stefan Hager
40' Желтая карточка
Холланд Джеймс
66' Желтая карточка
Florian Toplitsch
0:1
79' Гол
Михорль Петер
86' Желтая карточка
Michael Svoboda
0:2
90' Гол
Тетте Самуэл
90'+5
25
Ferdinand
Oswald
3
Michael
Svoboda
34
Stefan
Hager
4
Гугганиг
Давид
9
Sebastian
Santin
10
Florian
Toplitsch
46
Lukas
Grgic
17
Felix
Adjei
18
Вальх
Клеменс
22
Дедич
Златко
7
Benjamin
Pranter
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
21
Востри
Маркус
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
9
Клаусс
Жоао
28
Фризер
Доминик
Ваттенс
3-4-3
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

35'
Stefan Hager
 
40'
 
Холланд Джеймс
61'
Florian Rieder
Вальх Клеменс
 
62'
 
Тетте Самуэл
Фризер Доминик
66'
Florian Toplitsch
 
79'
0:1
Михорль Петер
(Клаусс Жоао)
79'
Kelvin Yeboah
Benjamin Pranter
 
80'
 
Рагуц Марко
Гойгингер Томас
81'
 
Поцманн Марвин
Востри Маркус
82'
Milan Jurdik
Florian Toplitsch
 
86'
Michael Svoboda
 
90'
0:2
Тетте Самуэл
(Рагуц Марко)

Предыдущие игры

Ваттенс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Санкт-Пёльтен 5:1 Ваттенс Ваттенс 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Ваттенс Аустрия Вена 2:3 Ваттенс
Ваттенс 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Ваттенс Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ЛАСК 1:0 Адмира ЛАСК 4:1 ПСВ ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах
Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель

Последние игры между собой

Ваттенс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
ЛАСК: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
ЛАСК 1:1 Ваттенс Бундеслига ЛАСК 8:2 Ваттенс Товарищеские матчи Ваттенс 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Ваттенс Эрсте Лига
Ваттенс 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Ваттенс Эрсте Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 12 3 0 58 - 14 39
2. ЛАСК 15 12 2 1 31 - 8 38
3. Вольфсбергер 15 9 3 3 38 - 17 30
4. Рапид Вена 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Штурм 14 7 2 5 23 - 16 23
6. Хартберг 14 6 3 5 26 - 27 21
7. Аустрия Вена 14 4 3 7 20 - 28 15
8. Санкт-Пёльтен 15 3 5 7 16 - 38 14
9. Ваттенс 15 3 3 9 17 - 34 12
10. Альтах 14 3 1 10 21 - 34 10
11. Маттерсбург 15 3 1 11 19 - 44 10
12. Адмира 14 2 3 9 14 - 33 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Stefan Hager получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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