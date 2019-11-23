Австрия: Бундеслига 2019-2020
Ваттенс
0:2
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
ЛАСК
35' Желтая карточкаStefan Hager
40' Желтая карточкаХолланд Джеймс
66' Желтая карточкаFlorian Toplitsch
0:1
79' ГолМихорль Петер
86' Желтая карточкаMichael Svoboda
0:2
90' ГолТетте Самуэл
34
Stefan
Hager
46
Lukas
Grgic
17
Felix
Adjei
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Lukas GrgicПолузащитник
-
17 Felix AdjeiПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
35'
40'
79'
0:1
86'
90'
0:2
Предыдущие игры
Ваттенс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Санкт-Пёльтен 5:1 Ваттенс Ваттенс 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Ваттенс Аустрия Вена 2:3 Ваттенс
Ваттенс 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Ваттенс Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4ЛАСК 1:0 Адмира ЛАСК 4:1 ПСВ ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах
Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель
Последние игры между собой
Ваттенс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
ЛАСК: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|12
|3
|0
|58 - 14
|39
|2.
|ЛАСК
|15
|12
|2
|1
|31 - 8
|38
|3.
|Вольфсбергер
|15
|9
|3
|3
|38 - 17
|30
|4.
|Рапид Вена
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Штурм
|14
|7
|2
|5
|23 - 16
|23
|6.
|Хартберг
|14
|6
|3
|5
|26 - 27
|21
|7.
|Аустрия Вена
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|8.
|Санкт-Пёльтен
|15
|3
|5
|7
|16 - 38
|14
|9.
|Ваттенс
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|10.
|Альтах
|14
|3
|1
|10
|21 - 34
|10
|11.
|Маттерсбург
|15
|3
|1
|11
|19 - 44
|10
|12.
|Адмира
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
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