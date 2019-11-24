Греция: Суперлига 2019-2020

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Атромитос
1:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
3' Гол
Giorgos Manousos
17' Желтая карточка
Н'Сикулу Кларк
1:1
21' Гол
Наби Адил
32'
16
Медьери
Болаж
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
55
Талоша
Жоау
6
Харисис
Харилаос
18
Рауль
Баэна
14
Андруцос
Танасис
7
Фарлей
Роса
9
Giorgos
Manousos
10
Н'Сикулу
Кларк
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
18
Яннулис
Костас
4
Vajeba
Sakor
8
Juan
Neira1
11
Семеду
Лисандру
10
Наби
Адил
19
Kosmas
Tsilianidis
9
Dimitrios
Manos
Атромитос
4-3-3
ОФИ
4-2-3-1

Ход матча

3'
Giorgos Manousos
1:0
17'
Н'Сикулу Кларк
 
21'
1:1
Наби Адил
(Семеду Лисандру)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос
Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10
ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти
Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
ОФИ: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Атромитос 0:2 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига
ОФИ 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 ОФИ Суперлига Атромитос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига ОФИ 2:1 Атромитос Кубок Атромитос 3:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ОФИ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 19 - 4 27
2. ПАОК 10 7 3 0 21 - 11 24
3. АЕК 10 5 2 3 17 - 15 17
4. ОФИ 1:1 11 5 2 4 20 - 13 17
5. Ксанти 11 5 1 5 11 - 13 16
6. Арис Салоники 10 4 3 3 16 - 11 15
7. Лариса 10 4 3 3 14 - 13 15
8. Волос 0:0 11 4 1 6 12 - 20 13
9. Ламия 11 3 4 4 10 - 15 13
10. Панатинаикос 10 3 3 4 11 - 16 12
11. Атромитос 1:1 11 3 3 5 18 - 17 12
12. Астерас 0:0 11 3 2 6 14 - 16 11
13. Паниониос 11 2 3 6 9 - 18 9
14. Панаитоликос 10 0 3 7 8 - 18 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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