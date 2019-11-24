Греция: Суперлига 2019-2020
1:0
3' ГолGiorgos Manousos
17' Желтая карточкаН'Сикулу Кларк
1:1
21' ГолНаби Адил
12
Гало
Родриго
55
Талоша
Жоау
18
Рауль
Баэна
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
3'
1:0
17'
21'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос
Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
ОФИ: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|19 - 4
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|3.
|АЕК
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|4.
|ОФИ
|1:1
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|5.
|Ксанти
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|6.
|Арис Салоники
|10
|4
|3
|3
|16 - 11
|15
|7.
|Лариса
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|8.
|Волос
|0:0
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|9.
|Ламия
|11
|3
|4
|4
|10 - 15
|13
|10.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Атромитос
|1:1
|11
|3
|3
|5
|18 - 17
|12
|12.
|Астерас
|0:0
|11
|3
|2
|6
|14 - 16
|11
|13.
|Паниониос
|11
|2
|3
|6
|9 - 18
|9
|14.
|Панаитоликос
|10
|0
|3
|7
|8 - 18
|3
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