Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Серветт
2:0
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
1:0
7' Гол
Стеванович Далибор
22' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
26' Желтая карточка
Michael Goncalves
38' Желтая карточка
Вютрих Себастьен
74' Желтая карточка
Адеми Кемаль
76' Желтая карточка
Фрай Фабиан
79' Желтая карточка
Видмер Сильван
2:0
90' Гол
 90'+3
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
29
Ондуа
Гаэль
8
Timothe
Cognat
Стеванович
Далибор
10
Вютрих
Себастьен
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
36
Бергстрём
Эмиль
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
7
Дзуффи
Лука
33
Буа
Кевин
98
Кабрал
Артур
Серветт
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

Ход матча

5'
Michael Goncalves
Anthony Sauthier
 
7'
Стеванович Далибор
(Varol Tasar)
1:0
22'
Ондуа Гаэль
 
26'
Michael Goncalves
 
38'
Вютрих Себастьен
 
46'
 
Окафор Ноа
Буа Кевин
66'
Koro Kone
Киэ Грежон
 
68'
 
Адеми Кемаль
Джака Таулант
74'
 
Адеми Кемаль
75'
 
Риверос Блас
Штокер Валентин
76'
 
Фрай Фабиан
79'
 
Видмер Сильван
90'
2:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 12
  • 4 Угловые 11
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен
Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт
Базель Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель
Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК

Последние игры между собой

Серветт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 9
Базель: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 1
Базель 3:1 Серветт Суперлига Базель 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига
Серветт 0:1 Базель Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 14 9 4 1 34 - 18 31
2. Базель 0:1 15 9 3 3 33 - 14 30
3. Санкт-Галлен 14 8 2 4 29 - 19 26
4. Цюрих 3:0 15 7 3 5 19 - 26 24
5. Серветт 1:0 15 5 6 4 20 - 16 21
6. Сьон 14 4 3 7 19 - 26 15
7. Люцерн 0:3 15 4 3 8 14 - 21 15
8. Лугано 14 3 5 6 14 - 18 14
9. Нёвшатель Ксамакс 14 2 6 6 17 - 25 12
10. Тун 14 2 3 9 13 - 29 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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