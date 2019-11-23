Швейцария: Суперлига 2019-2020
Серветт
2:0
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Базель
1:0
7' ГолСтеванович Далибор
22' Желтая карточкаОндуа Гаэль
26' Желтая карточкаMichael Goncalves
38' Желтая карточкаВютрих Себастьен
74' Желтая карточкаАдеми Кемаль
76' Желтая карточкаФрай Фабиан
79' Желтая карточкаВидмер Сильван
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
20
Фрай
Фабиан
33
Буа
Кевин
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Юнг-Бин ПаркПолузащитник
-
11 Схалк АлексНападающий
-
18 Koro KoneНападающий
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
7'
22'
38'
46'
66'
74'
76'
79'
90'
2:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 12
-
4 Угловые 11
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен
Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт
Базель Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель
Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК
Последние игры между собой
Серветт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 9
Базель: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|14
|9
|4
|1
|34 - 18
|31
|2.
|Базель
|0:1
|15
|9
|3
|3
|33 - 14
|30
|3.
|Санкт-Галлен
|14
|8
|2
|4
|29 - 19
|26
|4.
|Цюрих
|3:0
|15
|7
|3
|5
|19 - 26
|24
|5.
|Серветт
|1:0
|15
|5
|6
|4
|20 - 16
|21
|6.
|Сьон
|14
|4
|3
|7
|19 - 26
|15
|7.
|Люцерн
|0:3
|15
|4
|3
|8
|14 - 21
|15
|8.
|Лугано
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|14
|2
|6
|6
|17 - 25
|12
|10.
|Тун
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
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