Швейцария: Суперлига 2019-2020
0:1
4' ГолАраторе Марко
0:2
17' ГолБоттани Маттиа
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
29
Хефти
Ниас
19
Рот
Джастин
15
Hiran
Ahmed
13
Рапп
Симоне
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
17
Вечеи
Балинт
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
-
14 Гельми РойЗащитник
-
29 Хефти НиасЗащитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Hiran AhmedПолузащитник
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Сале ЧиадеПолузащитник
-
21 Васич УрошПолузащитник
- Нападающий
-
16 Noel Wetz
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
4'
0:1
17'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: +5 =3 -12Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун
Лугано Последние 20 матчей: +3 =7 -10Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен
Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Тун: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лугано: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Лугано Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 5:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Тун Суперлига Лугано 0:2 Тун Кубок Швейцарии Тун 1:0 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:2
|15
|10
|4
|1
|37 - 20
|34
|2.
|Базель
|15
|9
|3
|3
|33 - 15
|30
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|15
|9
|2
|4
|30 - 19
|29
|4.
|Цюрих
|15
|7
|3
|5
|19 - 26
|24
|5.
|Серветт
|15
|5
|6
|4
|21 - 16
|21
|6.
|Лугано
|2:0
|15
|4
|5
|6
|16 - 18
|17
|7.
|Люцерн
|15
|4
|3
|8
|14 - 21
|15
|8.
|Сьон
|2:3
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|15
|2
|6
|7
|17 - 26
|12
|10.
|Тун
|0:2
|15
|2
|3
|10
|13 - 31
|9
Загрузка...