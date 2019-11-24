Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Тун
0:2
Первый тайм: 33'

Стадион:
Лугано
0'
0:1
4' Гол
Араторе Марко
0:2
17' Гол
Боттани Маттиа
33'
1
Февр
Гийом
20
Каблан
Крис
4
Родригес
Мигель
14
Гельми
Рой
29
Хефти
Ниас
19
Рот
Джастин
10
Стильхарт
Базиль
11
Тосетти
Маттео
7
Кастроман
Мигель
15
Hiran
Ahmed
13
Рапп
Симоне
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
21
Обексер
Линус
24
Ловрич
Санди
20
Кустодио
Оливье
17
Вечеи
Балинт
11
Карлиньос
Жуниор
10
Боттани
Маттиа
70
Араторе
Марко
Тун
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Араторе Марко
(Кустодио Оливье)
17'
0:2
Боттани Маттиа

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун
Базель 3:1 Тун Тун 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 4:0 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Цюрих 2:0 Тун Стад де Ньон 0:1 Тун Тун 0:1 Сьон Тун 0:4 Серветт Сигнал 0:2 Тун Спартак Москва 2:1 Тун Люцерн 0:2 Тун Тун 2:3 Спартак Москва Тун 2:3 Базель Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Ницца 1:3 Тун
Лугано Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен
Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Тун: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лугано: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лугано 0:0 Тун Суперлига Тун 1:0 Лугано Суперлига Тун 3:2 Лугано Кубок Лугано 1:3 Тун Суперлига
Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Лугано Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 5:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Тун Суперлига Лугано 0:2 Тун Кубок Швейцарии Тун 1:0 Лугано Челлендж Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3:2 15 10 4 1 37 - 20 34
2. Базель 15 9 3 3 33 - 15 30
3. Санкт-Галлен 1:0 15 9 2 4 30 - 19 29
4. Цюрих 15 7 3 5 19 - 26 24
5. Серветт 15 5 6 4 21 - 16 21
6. Лугано 2:0 15 4 5 6 16 - 18 17
7. Люцерн 15 4 3 8 14 - 21 15
8. Сьон 2:3 15 4 3 8 21 - 29 15
9. Нёвшатель Ксамакс 0:1 15 2 6 7 17 - 26 12
10. Тун 0:2 15 2 3 10 13 - 31 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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