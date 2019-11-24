Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Сьон
2:3
Первый тайм: 34'

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
1' Гол
Нсаме Жан-Пьер
0:2
3' Гол
Нсаме Жан-Пьер
8' Желтая карточка
Зесигер Седрик
1:2
22' Гол
Касами Пайтим
2:2
23' Гол
Касами Пайтим
2:3
29' Гол
Нсаме Жан-Пьер
34'
75
Timothy
Fayulu
62
Масейрас
Кентен
3
Андерссон
Маттиас
68
Руиз
Жан
45
Фаччинетти
Микаэль
6
Зок
Кристиан
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
7
Касами
Пайтим
33
Леняни
Эрмир
31
Patrick3
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
3
Соренсен
Фредерик
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
28
Лустенбергер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
18
Нсаме
Жан-Пьер
17
Ассале
Рожер
Сьон
4-1-2-1-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

1'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
(Гарсия Улиссес)
3'
0:2
Нсаме Жан-Пьер
8'
 
Зесигер Седрик
22'
Касами Пайтим
(Фаччинетти Микаэль)
1:2
23'
Касами Пайтим
2:2
29'
2:3
Нсаме Жан-Пьер
(Ассале Рожер)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон Сьон 1:1 Серветт
Люцерн 3:1 Сьон Сьон 1:2 Лугано Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн Allschwil 1:10 Сьон Лугано 1:1 Сьон Сьон 3:1 Цюрих Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих
Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано

Последние игры между собой

Сьон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3:2 15 10 4 1 37 - 20 34
2. Базель 15 9 3 3 33 - 15 30
3. Санкт-Галлен 1:0 15 9 2 4 30 - 19 29
4. Цюрих 15 7 3 5 19 - 26 24
5. Серветт 15 5 6 4 21 - 16 21
6. Лугано 2:0 15 4 5 6 16 - 18 17
7. Люцерн 15 4 3 8 14 - 21 15
8. Сьон 2:3 15 4 3 8 21 - 29 15
9. Нёвшатель Ксамакс 0:1 15 2 6 7 17 - 26 12
10. Тун 0:2 15 2 3 10 13 - 31 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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