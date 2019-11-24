Швейцария: Суперлига 2019-2020
0:1
1' ГолНсаме Жан-Пьер
0:2
3' ГолНсаме Жан-Пьер
8' Желтая карточкаЗесигер Седрик
1:2
22' ГолКасами Пайтим
2:2
23' ГолКасами Пайтим
2:3
29' ГолНсаме Жан-Пьер
68
Руиз
Жан
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
33
Леняни
Эрмир
31
Patrick3
23
Янко
Саиди
13
Нгамале
Муми
17
Ассале
Рожер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Леняни ЭрмирНападающий
-
31 Patrick3Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 ИтаитингаНападающий
-
25 Фортюн ЯссинНападающий
- Нападающий
-
64 Edgar Andre
-
Главный тренер: Christian Zermatten
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ассале РожерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
1'
0:1
3'
0:2
22'
23'
2:2
29'
2:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон Сьон 1:1 Серветт
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =6 -2Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих
Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано
Последние игры между собой
Сьон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:2
|15
|10
|4
|1
|37 - 20
|34
|2.
|Базель
|15
|9
|3
|3
|33 - 15
|30
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|15
|9
|2
|4
|30 - 19
|29
|4.
|Цюрих
|15
|7
|3
|5
|19 - 26
|24
|5.
|Серветт
|15
|5
|6
|4
|21 - 16
|21
|6.
|Лугано
|2:0
|15
|4
|5
|6
|16 - 18
|17
|7.
|Люцерн
|15
|4
|3
|8
|14 - 21
|15
|8.
|Сьон
|2:3
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|15
|2
|6
|7
|17 - 26
|12
|10.
|Тун
|0:2
|15
|2
|3
|10
|13 - 31
|9
Загрузка...