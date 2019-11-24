Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПСВ
2:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Херенвен
0'
1:0
17' Гол
Бергвейн Стевен
2:0
36' Гол
Бергвейн Стевен
2:1
55' Гол
Одгор Йенс
63'
13
Уннерсталл
Ларс
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
4
Фиргевер
Ник
32
Садилек
Михал
18
Росарио
Пабло
24
Ихаттарен
Мохаммед
30
Томас
Райян
25
Доан
Рицу
9
Мален
Дониэлл
10
Бергвейн
Стевен
1
Хан
Уорнер
16
Ван
Рейн
Рикардо
14
Дрешевич
Ибрахим
18
Ботман
Свен
2
Флоранюс
Шерел
21
Конголо
Родни
6
Файк
Хишам
13
Брюин
Джорди
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Одгор
Йенс
8
Эджук
Чидера
ПСВ
4-3-3
Херенвен
4-3-3

Ход матча

17'
Бергвейн Стевен
(Росарио Пабло)
1:0
36'
Бергвейн Стевен
(Доан Рицу)
2:0
46'
 
Халилович Ален
Брюин Джорди
55'
2:1
Одгор Йенс
(Эджук Чидера)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар
ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Хёугесунн 0:1 ПСВ
Херенвен Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Херенвен 2:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Эксельсиор Масслёйс 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген
АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен Херенвен 1:0 Аякс Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Утрехт Аякс 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Херенвен 0:0 Твенте Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Херенвен: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Херенвен 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Херенвен Эредивизие ПСВ 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:0 ПСВ Эредивизие
ПСВ 4:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:0 ПСВ Эредивизие Херенвен 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 ПСВ Кубок ПСВ 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 ПСВ Эредивизие Херенвен 2:2 ПСВ Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 12 2 0 47 - 10 38
2. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 34 - 8 32
3. ПСВ 2:1 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Витесс 13 7 2 4 24 - 19 23
5. Утрехт 14 7 2 5 28 - 21 23
6. Виллем II 14 7 2 5 19 - 21 23
7. Хераклес 14 6 3 5 25 - 22 21
8. Гронинген 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Херенвен 1:2 14 5 6 3 21 - 16 21
10. Фейеноорд 14 5 6 3 26 - 25 21
11. Твенте 13 5 3 5 23 - 24 18
12. Спарта Роттердам 13 4 4 5 22 - 24 16
13. Эммен 1:0 14 5 1 8 17 - 28 16
14. ПЕК Зволле 14 4 1 9 22 - 33 13
15. Фортуна Ситтард 14 3 3 8 19 - 35 12
16. АДО Ден Хааг 14 3 2 9 17 - 26 11
17. ВВВ-Венло 13 3 0 10 12 - 37 9
18. Ваалвейк 0:1 14 1 1 12 14 - 37 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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