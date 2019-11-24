Голландия: Эредивизие 2019-2020
1:0
17' ГолБергвейн Стевен
2:0
36' ГолБергвейн Стевен
2:1
55' ГолОдгор Йенс
30
Томас
Райян
25
Доан
Рицу
18
Ботман
Свен
13
Брюин
Джорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ботман СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Брюин ДжордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Joey VeermanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johnny Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
36'
2:0
55'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар
Херенвен Последние 20 матчей: +9 =8 -3Херенвен 2:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Эксельсиор Масслёйс 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген
АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен Херенвен 1:0 Аякс Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Утрехт Аякс 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Херенвен 0:0 Твенте Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Херенвен: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
ПСВ 4:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:0 ПСВ Эредивизие Херенвен 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 ПСВ Кубок ПСВ 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 ПСВ Эредивизие Херенвен 2:2 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|12
|2
|0
|47 - 10
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|34 - 8
|32
|3.
|ПСВ
|2:1
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Витесс
|13
|7
|2
|4
|24 - 19
|23
|5.
|Утрехт
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|6.
|Виллем II
|14
|7
|2
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Хераклес
|14
|6
|3
|5
|25 - 22
|21
|8.
|Гронинген
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Херенвен
|1:2
|14
|5
|6
|3
|21 - 16
|21
|10.
|Фейеноорд
|14
|5
|6
|3
|26 - 25
|21
|11.
|Твенте
|13
|5
|3
|5
|23 - 24
|18
|12.
|Спарта Роттердам
|13
|4
|4
|5
|22 - 24
|16
|13.
|Эммен
|1:0
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|4
|1
|9
|22 - 33
|13
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|3
|3
|8
|19 - 35
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|14
|3
|2
|9
|17 - 26
|11
|17.
|ВВВ-Венло
|13
|3
|0
|10
|12 - 37
|9
|18.
|Ваалвейк
|0:1
|14
|1
|1
|12
|14 - 37
|4
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