Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
1:0
Перерыв
Стадион: МАК3ПАРК
Фортуна Ситтард
1:0
4' ГолСаймак Мустафа
42' Красная карточкаСисс Амаду
45' Желтая карточкаДеккер Рик
19
Деккер
Рик
12
Эссерс
Клинт
16
Харрис
Киэн
35
Кокс
Джордж
20
Сисс
Амаду
10
Димерс
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Керстен СэмЗащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тай ЛеннартПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
-
16 Харрис КиэнЗащитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сисс АмадуПолузащитник
-
10 Димерс МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юг АжбейВратарь
-
27 Кут РоуэнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Угур АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
42'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле
Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9Фортуна Ситтард 1:1 Хелмонд Спорт Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг
Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Витесс 4:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Фортуна Ситтард: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Фортуна Ситтард 0:0 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион ПЕК Зволле 3:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 0:2 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 2:1 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 1:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 2:3 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 0:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|14
|12
|2
|0
|44 - 9
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|34 - 8
|32
|3.
|ПСВ
|13
|7
|3
|3
|29 - 17
|24
|4.
|Витесс
|13
|7
|2
|4
|24 - 19
|23
|5.
|Утрехт
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|6.
|Виллем II
|0:0
|14
|7
|2
|5
|16 - 18
|23
|7.
|Херенвен
|13
|5
|6
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Хераклес
|0:1
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|9.
|Гронинген
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|10.
|Фейеноорд
|13
|5
|5
|3
|25 - 24
|20
|11.
|Твенте
|13
|5
|3
|5
|23 - 24
|18
|12.
|Спарта Роттердам
|13
|4
|4
|5
|22 - 24
|16
|13.
|Эммен
|13
|4
|1
|8
|16 - 28
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|1:0
|14
|4
|1
|9
|20 - 32
|13
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:1
|14
|3
|3
|8
|18 - 33
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|0:0
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|17.
|ВВВ-Венло
|13
|3
|0
|10
|12 - 37
|9
|18.
|Ваалвейк
|13
|1
|1
|11
|14 - 36
|4
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