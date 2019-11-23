Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
1:0
Перерыв

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
1:0
4' Гол
Саймак Мустафа
42' Красная карточка
Сисс Амаду
45' Желтая карточка
Деккер Рик
16
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
29
Лахман
Даррил
3
Лам
Томас
2
Ван
Полен
Брам
38
Хамер
Густаво
19
Деккер
Рик
22
Клемент
Пелле
6
Саймак
Мустафа
7
Ван
Крой
Вито
8
Гучаннеджад
Реза
77
Кошелев
Алексей
12
Эссерс
Клинт
16
Харрис
Киэн
2
Анга-Лётшер
Мартин
35
Кокс
Джордж
15
Пасслак
Феликс
6
Сметс
Йоррит
14
Теки
Тесфальдет
20
Сисс
Амаду
10
Димерс
Марк
9
Самбу
Бассала
ПЕК Зволле
4-4-2
Фортуна Ситтард
4-4-2

Ход матча

4'
Саймак Мустафа
(Гучаннеджад Реза)
1:0
28'
Бель-Хассани Иллиас
Саймак Мустафа
 
42'
 
Сисс Амаду
45'
Деккер Рик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле
Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Фортуна Ситтард 1:1 Хелмонд Спорт Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг
Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Витесс 4:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Фортуна Ситтард: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Фортуна Ситтард Кубок ПЕК Зволле 4:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион
Фортуна Ситтард 0:0 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион ПЕК Зволле 3:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 0:2 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 2:1 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 1:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 2:3 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 0:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 14 12 2 0 44 - 9 38
2. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 34 - 8 32
3. ПСВ 13 7 3 3 29 - 17 24
4. Витесс 13 7 2 4 24 - 19 23
5. Утрехт 14 7 2 5 28 - 21 23
6. Виллем II 0:0 14 7 2 5 16 - 18 23
7. Херенвен 13 5 6 2 20 - 14 21
8. Хераклес 0:1 14 6 3 5 24 - 19 21
9. Гронинген 13 6 2 5 17 - 14 20
10. Фейеноорд 13 5 5 3 25 - 24 20
11. Твенте 13 5 3 5 23 - 24 18
12. Спарта Роттердам 13 4 4 5 22 - 24 16
13. Эммен 13 4 1 8 16 - 28 13
14. ПЕК Зволле 1:0 14 4 1 9 20 - 32 13
15. Фортуна Ситтард 0:1 14 3 3 8 18 - 33 12
16. АДО Ден Хааг 0:0 14 3 2 9 14 - 23 11
17. ВВВ-Венло 13 3 0 10 12 - 37 9
18. Ваалвейк 13 1 1 11 14 - 36 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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