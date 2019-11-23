Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Лион
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 49401
Ницца
0'
1:0
10' Гол
Рен-Аделед Жефф
2:0
28' Пенальти
Дембеле Мусса I
33' Желтая карточка
Рен-Аделед Жефф
34' Красная карточка
Марсал Фернандо
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Дольберг Каспер
56' Желтая карточка
Dante Bonfim1
65' Желтая карточка
Бюрнер Патрик
2:1
78' Гол
Дольберг Каспер
86' Вторая желтая карточка
Бюрнер Патрик
90' Желтая карточка
Мендес Тьяго
90' Желтая карточка
Уна Адам
90'+7
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
3
Андерсен
Йоаким
5
Денайер
Джейсон
20
Марсал
Фернандо
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
10
Траоре
Бертран
17
Рен-Аделед
Жефф
7
Терье
Мартен
9
Дембеле
Мусса
I
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
29
Эрей
Кристоф
4
Dante
Bonfim1
2
Н'Соки
Стэнли
8
Лис-Мелу
Пьерр
25
Сиприен
Вилан
28
Будауи
Хишем
10
Уна
Адам
9
Дольберг
Каспер
14
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
Лион
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

Ход матча

10'
Рен-Аделед Жефф
1:0
28'
Дембеле Мусса I
2:0
33'
Рен-Аделед Жефф
 
34'
Марсал Фернандо
 
37'
Коне Юссуф
Рен-Аделед Жефф
 
46'
 
Сарр Маланг
Эрей Кристоф
49'
 
Дольберг Каспер
56'
 
Dante Bonfim1
61'
 
Маолида Мизиан
Кнепе-Ганаго Игнатиус
65'
 
Бюрнер Патрик
71'
Корне Максвелл
Траоре Бертран
 
78'
2:1
Дольберг Каспер
(Бюрнер Патрик)
79'
 
Лусамба Арно
Будауи Хишем
79'
Рафаэль да Сильва
Терье Мартен
 
86'
 
Бюрнер Патрик
90'
Мендес Тьяго
 
90'
 
Уна Адам

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц
Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион
Ницца Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца
Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун

Последние игры между собой

Лион: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ницца 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 Ницца Лига 1 Лион 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 0:5 Лион Лига 1
Лион 3:3 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 0:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги Лион 3:4 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 2:2 Лион Лига 1 Ницца 1:0 Лион Кубок Лион 1:0 Ницца Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 13 6 4 3 16 - 17 22
3. Нант 1:0 Заявка 14 7 1 6 12 - 12 22
4. Реймс 1:0 Заявка 14 6 4 4 10 - 6 22
5. Анже 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
6. Сент-Этьен Заявка 13 6 3 4 15 - 17 21
7. Монпелье Заявка 13 5 4 4 14 - 10 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
9. Ренн 0:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Лион Заявка 14 5 4 5 22 - 14 19
11. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
12. Монако Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
13. Страсбург 1:0 Заявка 14 5 3 6 12 - 14 18
14. Ницца Заявка 14 5 2 7 17 - 21 17
15. Брест 0:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
16. Амьен 0:1 Заявка 14 4 4 6 17 - 21 16
17. Дижон 0:0 Заявка 14 3 4 7 7 - 14 13
18. Метц 0:1 Заявка 14 3 4 7 11 - 19 13
19. Тулуза Заявка 13 3 3 7 15 - 25 12
20. Ним 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 2:1 Ницца
Лион
93.3% (126)
Ничья
5.2% (7)
Ницца
1.5% (2)
2:1 Лион
43% (58)
2:0 Лион
25.2% (34)
1:0 Лион
17% (23)
3:1 Лион
7.4% (10)
1:1 Ничья
3% (4)
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