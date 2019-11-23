Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшная посещаемость составляет 49401 болельщиков

95' Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Уна Адам грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

94' Мендес Тьяго грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

94' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

92' Хорошие скиллы дриблинга показывает Уна Адам , обходя своих соперников

92' Удар от ворот произведет Лион

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Корне Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Удар от ворот произведет Ницца

89' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

87' Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' В РАЗДЕВАЛКУ! - Бюрнер Патрик получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку

85' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Хорошая попытка от Лис-Мелу Пьерр , был неплохой удар, но вратарь спас

79' Ох, нехорошо это выглядит. Терье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Г О О О О Л - Дольберг Каспер изменил счет на табло!

76' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Корне Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Маолида Мизиан из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

73' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Ницца

68' Пространство открывается для Траоре Бертран , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

68' Хорошие скиллы дриблинга показывает Траоре Бертран , обходя своих соперников

68' Хорошая попытка от Уна Адам , был неплохой удар, но вратарь спас

68' Хорошие скиллы дриблинга показывает Уна Адам , обходя своих соперников

68' Хорошие скиллы дриблинга показывает Дольберг Каспер , обходя своих соперников

68' Хорошие скиллы дриблинга показывает Будауи Хишем , обходя своих соперников

67' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Терье Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Бюрнер Патрик получил желтую карточку от судьи

64' Удар от ворот произведет Лион

64' Отличная игра от Уна Адам из команды Ницца . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

64' Маолида Мизиан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Хорошие скиллы дриблинга показывает Дембеле Мусса I , обходя своих соперников

61' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Лион

59' Что за промах! У Данте была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

59' Тусар Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Хорошие скиллы дриблинга показывает Уна Адам , обходя своих соперников

58' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Ницца

58' Траоре Бертран наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

57' Хорошие скиллы дриблинга показывает Траоре Бертран , обходя своих соперников

57' Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Матч возобновлен

57' Дембеле Мусса I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Данте получил желтую карточку от судьи

56' Матч возобновлен

55' Андерсен Йоаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку

53' Матч возобновлен

53' Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Ницца , отменен из-за офсайда.

49' НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

48' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Второй тайм начался

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен