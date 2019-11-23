Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
2:1
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена Зрители: 49401
Ницца
1:0
10' ГолРен-Аделед Жефф
2:0
28' ПенальтиДембеле Мусса I
33' Желтая карточкаРен-Аделед Жефф
34' Красная карточкаМарсал Фернандо
49' Undefined phrase: football_event_Дольберг Каспер
56' Желтая карточкаDante Bonfim1
65' Желтая карточкаБюрнер Патрик
2:1
78' ГолДольберг Каспер
86' Вторая желтая карточкаБюрнер Патрик
90' Желтая карточкаМендес Тьяго
90' Желтая карточкаУна Адам
14
Дюбуа
Лео
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
29
Эрей
Кристоф
28
Будауи
Хишем
10
Уна
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
10 Уна АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
1:0
28'
2:0
33'
34'
49'
56'
65'
78'
2:1
86'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц
Ницца Последние 20 матчей: +6 =2 -12Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца
Последние игры между собой
Лион: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лион 3:3 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 0:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги Лион 3:4 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 2:2 Лион Лига 1 Ницца 1:0 Лион Кубок Лион 1:0 Ницца Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 17
|22
|3.
|Нант
|1:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|12 - 12
|22
|4.
|Реймс
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|10 - 6
|22
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 10
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Лион
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 14
|19
|11.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|12.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|14.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|16.
|Амьен
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|7 - 14
|13
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 19
|13
|19.
|Тулуза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 25
|12
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
Лион
93.3% (126)
Ничья
5.2% (7)
Ницца
1.5% (2)
2:1 Лион
43% (58)
2:0 Лион
25.2% (34)
1:0 Лион
17% (23)
3:1 Лион
7.4% (10)
1:1 Ничья
3% (4)
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