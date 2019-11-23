Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
1:2
Конец матча

Стадион:
Стандард
0'
12' Желтая карточка
Jens Cools
0:1
14' Гол
Мпоку Поль-Жозе
45' Желтая карточка
Вердон Оливье
1:1
57' Гол
Nils Schouterden
80' Желтая карточка
Болинжи Жонатан
1:2
90' Гол
Бастьен Самюэль
90'+5
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
23
Вердон
Оливье
22
Блонделле
Сибе
18
Nils
Schouterden
77
Миличевич
Даниел
16
Эбрахими
Омид
5
Амат
Хорди
26
Jens
Cools
19
Болинжи
Жонатан
21
Баутиста
Хон
16
Бодар
Арно
27
Войвода
Мергим
3
Ванхесден
Зиньо
34
Лаифис
Костас
24
Николя
Гавори
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
28
Бастьен
Самюэль
19
Амалла
Селим
8
Цимирот
Гойко
40
Мпоку
Поль-Жозе
9
Эмон
Рено
Эйпен
4-4-2
Стандард
4-5-1

Ход матча

12'
Jens Cools
 
14'
0:1
Мпоку Поль-Жозе
(Ванхесден Зиньо)
45'
Вердон Оливье
 
57'
Nils Schouterden
(Баутиста Хон)
1:1
65'
 
Лестьенн Максим
Амалла Селим
65'
 
Уларе Обби
Эмон Рено
77'
Эмбало Карлос
Баутиста Хон
 
80'
Болинжи Жонатан
 
82'
 
Авенатти Фелипе
Карсела-Гонсалес Мехди
84'
Yuta Toyokawa
Миличевич Даниел
 
86'
Кох Менно
Nils Schouterden
 
90'
1:2
Бастьен Самюэль

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт
Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен
Стандард Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Гент 3:1 Стандард Стандард 2:0 Васланд-Беверен
Брюгге 1:1 Стандард Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Стандард 1:0 Генк Ройал Антверпен 2:2 Стандард Арсенал 4:0 Стандард Стандард 1:1 Шарлеруа Стандард 2:1 Ломмель Стандард 3:0 Эйпен Стандард 2:0 Витория Гимарайнш Остенде 1:4 Стандард Андерлехт 1:0 Стандард Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 2:1 Стандард Стандард 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 0:2 Стандард

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Стандард: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Стандард 3:0 Эйпен Первый дивизион А Стандард 3:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:2 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 1:1 Стандард Первый дивизион А Эйпен 2:2 Стандард Лига Про Стандард 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 0:1 Стандард Премьер-лига Стандард 1:3 Эйпен Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 15 11 3 1 35 - 6 36
2. Стандард 16 9 3 4 31 - 16 30
3. Гент 15 8 4 3 32 - 19 28
4. Ройал Антверпен 15 8 3 4 31 - 23 27
5. Мехелен 0:1 16 8 3 5 27 - 24 27
6. Шарлеруа 14 7 4 3 21 - 15 25
7. Зульте-Варегем 1:0 16 7 4 5 24 - 19 25
8. Генк 0:1 16 6 3 7 21 - 22 21
9. Андерлехт 15 5 5 5 19 - 18 20
10. Сент-Трюйден 15 5 4 6 16 - 25 19
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 16 4 4 8 14 - 28 16
13. Кортрейк 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Васланд-Беверен 1:0 16 3 4 9 14 - 30 13
15. Остенде 16 3 3 10 17 - 31 12
16. Mouscron-Peruwelz2 1:0 5 2 2 1 8 - 6 8
17. Серкль Брюгге 0:1 16 2 1 13 13 - 37 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Вердон Оливье получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Мпоку Поль-Жозе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Йенс Коолс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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