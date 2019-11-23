Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
1:2
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Стандард
12' Желтая карточкаJens Cools
0:1
14' ГолМпоку Поль-Жозе
45' Желтая карточкаВердон Оливье
1:1
57' ГолNils Schouterden
80' Желтая карточкаБолинжи Жонатан
1:2
90' ГолБастьен Самюэль
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
21
Баутиста
Хон
16
Бодар
Арно
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Уларе ОббиНападающий
-
7 Чоп ДуйеНападающий
-
Главный тренер: Прюдомм Мишель
Ход матча
12'
14'
45'
57'
1:1
65'
80'
90'
1:2
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт
Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен
Стандард Последние 20 матчей: +11 =3 -6Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Гент 3:1 Стандард Стандард 2:0 Васланд-Беверен
Брюгге 1:1 Стандард Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Стандард 1:0 Генк Ройал Антверпен 2:2 Стандард Арсенал 4:0 Стандард Стандард 1:1 Шарлеруа Стандард 2:1 Ломмель Стандард 3:0 Эйпен Стандард 2:0 Витория Гимарайнш Остенде 1:4 Стандард Андерлехт 1:0 Стандард Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 2:1 Стандард Стандард 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 0:2 Стандард
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Стандард: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|15
|11
|3
|1
|35 - 6
|36
|2.
|Стандард
|16
|9
|3
|4
|31 - 16
|30
|3.
|Гент
|15
|8
|4
|3
|32 - 19
|28
|4.
|Ройал Антверпен
|15
|8
|3
|4
|31 - 23
|27
|5.
|Мехелен
|0:1
|16
|8
|3
|5
|27 - 24
|27
|6.
|Шарлеруа
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|7.
|Зульте-Варегем
|1:0
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|8.
|Генк
|0:1
|16
|6
|3
|7
|21 - 22
|21
|9.
|Андерлехт
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|10.
|Сент-Трюйден
|15
|5
|4
|6
|16 - 25
|19
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|14 - 28
|16
|13.
|Кортрейк
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Васланд-Беверен
|1:0
|16
|3
|4
|9
|14 - 30
|13
|15.
|Остенде
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|16.
|Mouscron-Peruwelz2
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|17.
|Серкль Брюгге
|0:1
|16
|2
|1
|13
|13 - 37
|7
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