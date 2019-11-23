Франция: Лига 1 2019-2020

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Дижон
0:0
Перерыв

Стадион:
Ренн
0'
21' Желтая карточка
Эну Адриен
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
24
Лаутоа
Веслей
2
Альфонс
Микаэль
20
Амальфитано
Ромен
12
Лойодиче
Энцо
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
11
Тавареш
Жулио
10
Перейра
Матеус
II
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
21
Ньяньон
Жорис
15
Морель
Жереми
7
Рафинья
Диас
8
Гренье
Клеман
26
Желен
Жереми
22
Дель
Кастильо
Ромен
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
Дижон
4-3-3
Ренн
4-4-2

Ход матча

21'
 
Эну Адриен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон
Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж
Монако 3:2 Ренн Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI

Последние игры между собой

Дижон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Дижон 3:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:1 Ренн Лига 1 Дижон 1:2 Ренн Кубок лиги
Ренн 2:2 Дижон Лига 1 Ренн 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 5:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:5 Ренн Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 13 6 4 3 16 - 17 22
3. Нант 1:0 Заявка 14 7 1 6 12 - 12 22
4. Реймс 1:0 Заявка 14 6 4 4 10 - 6 22
5. Анже 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
6. Сент-Этьен Заявка 13 6 3 4 15 - 17 21
7. Монпелье Заявка 13 5 4 4 14 - 10 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
9. Ренн 0:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Лион Заявка 14 5 4 5 22 - 14 19
11. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
12. Монако Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
13. Страсбург 1:0 Заявка 14 5 3 6 12 - 14 18
14. Ницца Заявка 14 5 2 7 17 - 21 17
15. Брест 0:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
16. Амьен 0:1 Заявка 14 4 4 6 17 - 21 16
17. Дижон 0:0 Заявка 14 3 4 7 7 - 14 13
18. Метц 0:1 Заявка 14 3 4 7 11 - 19 13
19. Тулуза Заявка 13 3 3 7 15 - 25 12
20. Ним 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Ренн
Дижон
21.5% (29)
Ничья
47.4% (64)
Ренн
31.1% (42)
1:1 Ничья
43% (58)
0:1 Ренн
14.8% (20)
1:2 Ренн
13.3% (18)
2:1 Дижон
10.4% (14)
1:0 Дижон
9.6% (13)
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