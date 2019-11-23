Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
0:0
Перерыв
Стадион: Стад Гастон Жерар
Ренн
21' Желтая карточкаЭну Адриен
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
26
Желен
Жереми
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
21 Шуиар МунирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Ewan Hatfout
-
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Желен ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мауасса ФетПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Гбоо ЯннНападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Дижон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 17
|22
|3.
|Нант
|1:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|12 - 12
|22
|4.
|Реймс
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|10 - 6
|22
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 10
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Лион
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 14
|19
|11.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|12.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|14.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|16.
|Амьен
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|7 - 14
|13
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 19
|13
|19.
|Тулуза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 25
|12
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
Дижон
21.5% (29)
Ничья
47.4% (64)
Ренн
31.1% (42)
1:1 Ничья
43% (58)
0:1 Ренн
14.8% (20)
1:2 Ренн
13.3% (18)
2:1 Дижон
10.4% (14)
1:0 Дижон
9.6% (13)
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