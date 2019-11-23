Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
0:1
Перерыв
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Реймс
0:1
7' ГолAxel Disasi
13' Желтая карточкаБойе Джон
42' Желтая карточкаКафаро Матьё
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
24
Кафаро
Матьё
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
0:1
13'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +4 =6 -10Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц
Реймс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним
Последние игры между собой
Метц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 17
|22
|3.
|Нант
|1:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|12 - 12
|22
|4.
|Реймс
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|10 - 6
|22
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 10
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Лион
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 14
|19
|11.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|12.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|14.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|16.
|Амьен
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|7 - 14
|13
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 19
|13
|19.
|Тулуза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 25
|12
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
Метц
32.6% (44)
Ничья
51.9% (70)
Реймс
15.6% (21)
1:1 Ничья
37% (50)
1:0 Метц
20.7% (28)
0:0 Ничья
13.3% (18)
2:1 Метц
11.1% (15)
0:1 Реймс
8.9% (12)
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