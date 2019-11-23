Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' После штрафного удара,который нанес Кафаро Матьё мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

42' Кафаро Матьё - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Аксель Дисаси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Сентонз Фабьен из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Кафаро Матьё из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

37' Удар от ворот произведет Метц

37' Диа Булайе из команды Реймс плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

34' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Шавалерин Ксавье из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Мамаду Фофана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Думбия Мусса из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хорошая попытка от Кафаро Матьё , был неплохой удар, но вратарь спас

19' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Метц

16' Камара Ассан из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Диалло Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дорам Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Н'Дорам Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Судья подбегает и показывает Бойе Джон из команды Метц отложенную желтую карточку за фол.

13' Ангбан Викторьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Метц совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Думбия Мусса из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Реймс начинает с центра поля