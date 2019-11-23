Франция: Лига 1 2019-2020

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Метц
0:1
Перерыв

Стадион:
Реймс
0'
0:1
7' Гол
Axel Disasi
13' Желтая карточка
Бойе Джон
42' Желтая карточка
Кафаро Матьё
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
6
Mamadou
Fofana1
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
5
Ангбан
Викторьен
25
Траоре
Адама
II
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
7
Шавалерин
Ксавье
4
Ромао
Алаиксис
24
Кафаро
Матьё
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
Метц
4-3-3
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Axel Disasi
(Кафаро Матьё)
13'
Бойе Джон
 
15'
Сунзу Стоппила
Н'Дорам Кевин
 
42'
 
Кафаро Матьё

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц
Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо
Реймс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним
Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент

Последние игры между собой

Метц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Реймс 2:0 Метц Товарищеские матчи Реймс 0:0 Метц Лига 1 Метц 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Метц Лига 2
Метц 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:2 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Метц 2:1 Реймс Кубок лиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 13 6 4 3 16 - 17 22
3. Нант 1:0 Заявка 14 7 1 6 12 - 12 22
4. Реймс 1:0 Заявка 14 6 4 4 10 - 6 22
5. Анже 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
6. Сент-Этьен Заявка 13 6 3 4 15 - 17 21
7. Монпелье Заявка 13 5 4 4 14 - 10 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
9. Ренн 0:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Лион Заявка 14 5 4 5 22 - 14 19
11. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
12. Монако Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
13. Страсбург 1:0 Заявка 14 5 3 6 12 - 14 18
14. Ницца Заявка 14 5 2 7 17 - 21 17
15. Брест 0:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
16. Амьен 0:1 Заявка 14 4 4 6 17 - 21 16
17. Дижон 0:0 Заявка 14 3 4 7 7 - 14 13
18. Метц 0:1 Заявка 14 3 4 7 11 - 19 13
19. Тулуза Заявка 13 3 3 7 15 - 25 12
20. Ним 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Метц 0:1 Реймс
Метц
32.6% (44)
Ничья
51.9% (70)
Реймс
15.6% (21)
1:1 Ничья
37% (50)
1:0 Метц
20.7% (28)
0:0 Ничья
13.3% (18)
2:1 Метц
11.1% (15)
0:1 Реймс
8.9% (12)
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