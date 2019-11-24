Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Гент
1:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Геламко
Ройал Антверпен
1:0
13' ГолЯремчук Роман
25' Желтая карточкаАрсланаджич Дино
42' Желтая карточкаМбокани Дьёмерси
60' Желтая карточкаДе Сарт Алексис
62' Желтая карточкаДе Лат Ричи
24
Кумс
Свен
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
38
Арун
Фарис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
- Защитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
14 Баби АмараПолузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
-
Главный тренер: Ласло Болони
Ход матча
13'
1:0
25'
42'
60'
62'
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +12 =6 -2Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард
Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен
Последние игры между собой
Гент: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|15
|11
|3
|1
|35 - 6
|36
|2.
|Гент
|1:0
|16
|9
|4
|3
|33 - 19
|31
|3.
|Стандард
|16
|9
|3
|4
|31 - 16
|30
|4.
|Ройал Антверпен
|0:1
|16
|8
|3
|5
|31 - 24
|27
|5.
|Мехелен
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|6.
|Шарлеруа
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|7.
|Зульте-Варегем
|16
|7
|4
|5
|25 - 19
|25
|8.
|Генк
|16
|6
|4
|6
|23 - 23
|22
|9.
|Андерлехт
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|10.
|Сент-Трюйден
|15
|5
|4
|6
|16 - 25
|19
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|14 - 28
|16
|13.
|Кортрейк
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Остенде
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|15.
|Васланд-Беверен
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|16
|2
|2
|12
|14 - 37
|8
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
Загрузка...