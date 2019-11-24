Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Гент
1:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Ройал Антверпен
0'
1:0
13' Гол
Яремчук Роман
25' Желтая карточка
Арсланаджич Дино
42' Желтая карточка
Мбокани Дьёмерси
60' Желтая карточка
Де Сарт Алексис
62' Желтая карточка
Де Лат Ричи
63'
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
15
Мохаммади
Милад
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
6
Овусу
Элиша
16
Дэвид
Джонатан
24
Кумс
Свен
29
Депуатр
Лоран
7
Яремчук
Роман
1
Болат
Синан
30
Бута
Аурелиу
15
Арсланаджич
Дино
22
Худт
Уэсли
2
Де
Лат
Ричи
11
Рафаэлов
Лиор
38
Арун
Фарис
25
Де
Сарт
Алексис
7
Ламкель
Зе
Дидье
70
Мбокани
Дьёмерси
8
Родригеш
Иву
Гент
4-3-1-2
Ройал Антверпен
4-3-3

Ход матча

13'
Яремчук Роман
(Дэвид Джонатан)
1:0
25'
 
Арсланаджич Дино
42'
 
Мбокани Дьёмерси
57'
 
Миёши Коджи
Родригеш Иву
60'
 
Де Сарт Алексис
62'
 
Де Лат Ричи

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард
Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен

Последние игры между собой

Гент: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Ройал Антверпен 3:2 Гент Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Гент 0:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Ройал Антверпен 2:2 Гент Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 15 11 3 1 35 - 6 36
2. Гент 1:0 16 9 4 3 33 - 19 31
3. Стандард 16 9 3 4 31 - 16 30
4. Ройал Антверпен 0:1 16 8 3 5 31 - 24 27
5. Мехелен 16 8 3 5 27 - 25 27
6. Шарлеруа 14 7 4 3 21 - 15 25
7. Зульте-Варегем 16 7 4 5 25 - 19 25
8. Генк 16 6 4 6 23 - 23 22
9. Андерлехт 15 5 5 5 19 - 18 20
10. Сент-Трюйден 15 5 4 6 16 - 25 19
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 16 4 4 8 14 - 28 16
13. Кортрейк 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Остенде 16 3 3 10 17 - 31 12
15. Васланд-Беверен 16 2 5 9 14 - 31 11
16. Серкль Брюгге 16 2 2 12 14 - 37 8
17. Mouscron-Peruwelz2 5 1 3 1 9 - 8 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Мбокани Дьёмерси получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Арсланаджич Дино получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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