Франция: Лига 1 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Лилль

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель
Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан
Лилль Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо
Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Лилль: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Лилль 5:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1
ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 ПСЖ Лига 1 Лилль 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 0 3 28 - 8 30
2. Марсель Заявка 13 6 4 3 16 - 17 22
3. Анже Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
4. Сент-Этьен Заявка 13 6 3 4 15 - 17 21
5. Нант Заявка 13 6 1 6 11 - 12 19
6. Лилль Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
7. Монпелье Заявка 13 5 4 4 14 - 10 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
9. Реймс Заявка 13 5 4 4 9 - 6 19
10. Ренн Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
11. Монако Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
12. Ницца Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
13. Брест Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Лион Заявка 13 4 4 5 20 - 13 16
15. Амьен Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
16. Страсбург Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
17. Метц Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
18. Дижон Заявка 13 3 3 7 7 - 14 12
19. Тулуза Заявка 13 3 3 7 15 - 25 12
20. Ним Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
Прогнозы на матч ПСЖ - Лилль
ПСЖ
98.4% (60)
Ничья
1.6% (1)
Лилль
0% (0)
2:0 ПСЖ
34.4% (21)
2:1 ПСЖ
26.2% (16)
3:1 ПСЖ
24.6% (15)
3:0 ПСЖ
8.2% (5)
4:2 ПСЖ
3.3% (2)
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