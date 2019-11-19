Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Лилль
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =0 -4Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель
Лилль Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Лилль: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 ПСЖ Лига 1 Лилль 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 8
|30
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 17
|22
|3.
|Анже
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|5.
|Нант
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|11 - 12
|19
|6.
|Лилль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 10
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|9.
|Реймс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|9 - 6
|19
|10.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|11.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|13.
|Брест
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 13
|16
|15.
|Амьен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|17.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|7 - 14
|12
|19.
|Тулуза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 25
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
ПСЖ
98.4% (60)
Ничья
1.6% (1)
Лилль
0% (0)
2:0 ПСЖ
34.4% (21)
2:1 ПСЖ
26.2% (16)
3:1 ПСЖ
24.6% (15)
3:0 ПСЖ
8.2% (5)
4:2 ПСЖ
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...