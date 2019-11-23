Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Анже
0:0
Перерыв

Стадион:
Ним
0'
34' Желтая карточка
Фомба Ламин
45' Желтая карточка
Бамба Абдулайе
16
Бютель
Людовик
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
27
Лаж
Матиас
23
Бобишон
Антонен
5
Мангани
Томас
21
Нинга
Родрике
7
Алиуи
Рашид
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Pablo
Martinez1
15
Пакье
Гаэтан
10
Ферхат
Зинедин
12
Фомба
Ламин
18
Валь
Тео
7
Филиппото
Ромен
20
Рипар
Рено
27
Денкей
Ауэке
Анже
4-1-4-1
Ним
4-4-2

Ход матча

34'
 
Фомба Ламин
45'
Бамба Абдулайе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже
Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье
Ним Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен
Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним

Последние игры между собой

Анже: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Ним: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Ним 3:1 Анже Лига 1 Анже 3:4 Ним Лига 1 Анже 3:0 Ним Лига 2 Анже 2:1 Ним Кубок лиги
Ним 3:2 Анже Лига 2 Анже 2:3 Ним Лига 2 Ним 0:2 Анже Лига 2 Ним 3:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Ним Лига 2 Анже 2:0 Ним Лига 2 Ним 2:0 Анже Лига 2 Ним 0:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Ним Лига 2 Анже 0:1 Ним Кубок лиги Ним 1:1 Анже Лига 2 Анже 2:2 Ним Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 13 6 4 3 16 - 17 22
3. Нант 1:0 Заявка 14 7 1 6 12 - 12 22
4. Реймс 1:0 Заявка 14 6 4 4 10 - 6 22
5. Анже 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
6. Сент-Этьен Заявка 13 6 3 4 15 - 17 21
7. Монпелье Заявка 13 5 4 4 14 - 10 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
9. Ренн 0:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Лион Заявка 14 5 4 5 22 - 14 19
11. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
12. Монако Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
13. Страсбург 1:0 Заявка 14 5 3 6 12 - 14 18
14. Ницца Заявка 14 5 2 7 17 - 21 17
15. Брест 0:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
16. Амьен 0:1 Заявка 14 4 4 6 17 - 21 16
17. Дижон 0:0 Заявка 14 3 4 7 7 - 14 13
18. Метц 0:1 Заявка 14 3 4 7 11 - 19 13
19. Тулуза Заявка 13 3 3 7 15 - 25 12
20. Ним 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 48'
    Валь Тео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    47'
    Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    47'
    Бамба Абдулайе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    46'
    Бамба Абдулайе из команды Анже опасно и грубо сыграл. Ферхат Зинедин пострадал.
  • 46'
    Ним контролирует мяч.
  • 46'
    Ним контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Валь Тео из команды Ним делает неудачный навес.
  • 45'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Анже контролирует мяч.
  • 44'
    Фомба Ламин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 43'
    Алиуи Рашид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Пабло Мартинес из команды Ним поставил подножку. Пострадал Лаж Матиас
  • 41'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой справа.
  • Угловой
    41'
    Ним произведет угловой с правой стороны.
  • 41'
    Аит-Нури Раян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Ним контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Ним: 56%.
  • 40'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Ним контролирует мяч.
  • 39'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Бобишон Антонен из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 38'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 38'
    Бриансон Антони не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 37'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Алиуи Рашид из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    36'
    Бобишон Антонен из команды Анже подал угловой справа.
  • 35'
    Нинга Родрике бьет, но Бернардони Поль отбивает мяч перед собой...
  • 35'
    Алиуи Рашид из команды Анже делает пас партнеру.
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 43%, Ним: 57%.
  • 35'
    Анже контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    34'
    Фомба Ламин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 34'
    Ферхат Зинедин бьет, но Бютель Людовик отбивает мяч перед собой...
  • 34'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Ферхат Зинедин, обходя своих соперников
  • 33'
    Ним начинает контратаку
  • 33'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Бобишон Антонен бьет, но Бернардони Поль отбивает мяч перед собой...
  • 32'
    Лаж Матиас из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Отличная игра от Валь Тео из команды Ним. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 31'
    Ним начинает контратаку
  • 30'
    Ним контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 43%, Ним: 57%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Фомба Ламин
  • 29'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Мангани Томас из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Валь Тео заработал фол
  • 28'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Игрок команды Анже сделал подножку сопернику. Пострадал Филиппото Ромен.
  • 27'
    Алиуи Рашид из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Мангани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Алиуи Рашид не смог попасть в створ ударом издали
  • 26'
    Лаж Матиас из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 25'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Алиуи Рашид из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пабло Мартинес
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 42%, Ним: 58%.
  • 25'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 24'
    Пространство открывается для Филиппото Ромен, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 24'
    Фомба Ламин разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 24'
    Ним контролирует мяч.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 23'
    Лаж Матиас из команды Анже плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 22'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Нинга Родрике из команды Анже нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • 21'
    Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Пакье Гаэтан из команды Ним играет слишком грубо. Лаж Матиас оказался на газоне.
  • 20'
    Анже начинает контратаку
  • 20'
    Ним контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 42%, Ним: 58%.
  • 20'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Аит-Нури Раян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Филиппото Ромен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Ним контролирует мяч.
  • 18'
    Отличная игра от Томас Ромен из команды Анже. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 17'
    Анже контролирует мяч.
  • 17'
    Анже контролирует мяч.
  • 17'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Анже контролирует мяч.
  • 16'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Ним: 56%.
  • 15'
    Анже контролирует мяч.
  • 14'
    Нинга Родрике из команды Анже делает неудачный навес.
  • 14'
    Анже контролирует мяч.
  • 14'
    Лаж Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Бамба Абдулайе из команды Анже делает пас партнеру.
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Анже контролирует мяч.
  • 12'
    Ним контролирует мяч.
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Лаж Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Лаж Матиас, обходя своих соперников
  • 11'
    Анже начинает контратаку
  • 11'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 43%, Ним: 57%.
  • 10'
    Пакье Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 8'
    Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Мангани Томас из команды Анже пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Денкей Ауэке из команды Ним поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • 7'
    Ним контролирует мяч.
  • 6'
    Ним контролирует мяч.
  • 5'
    Ним контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Ним: 52%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Сантамария Батист из команды Анже опасно и грубо сыграл. Валь Тео пострадал.
  • 5'
    Алиуи Рашид из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 4'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Анже контролирует мяч.
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 3'
    Ним контролирует мяч.
  • 3'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 0:0 Ним
Анже
85.2% (115)
Ничья
13.3% (18)
Ним
1.5% (2)
1:0 Анже
34.1% (46)
2:1 Анже
25.2% (34)
2:0 Анже
22.2% (30)
1:1 Ничья
10.4% (14)
3:1 Анже
2.2% (3)
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