Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

48' Удар от ворот произведет Анже

48' Валь Тео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Бамба Абдулайе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Фомба Ламин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Удар от ворот произведет Ним

43' Алиуи Рашид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Ним произведет угловой с правой стороны.

41' Аит-Нури Раян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Бобишон Антонен из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Удар от ворот произведет Анже

38' Бриансон Антони не смог попасть в створ ударом издали

37' Удар от ворот произведет Ним

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Фомба Ламин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ферхат Зинедин , обходя своих соперников

33' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Отличная игра от Валь Тео из команды Ним . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

28' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Алиуи Рашид не смог попасть в створ ударом издали

25' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Анже

24' Пространство открывается для Филиппото Ромен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

24' Фомба Ламин разрезает оборону соперника отличным пасом

23' Удар от ворот произведет Ним

23' Лаж Матиас из команды Анже плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

22' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Аит-Нури Раян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Отличная игра от Томас Ромен из команды Анже . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

17' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хорошие скиллы дриблинга показывает Лаж Матиас , обходя своих соперников

11' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Ним

3' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ним начинает с центра поля