Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
0:0
Перерыв
Стадион: Раймон Копа
Ним
34' Желтая карточкаФомба Ламин
45' Желтая карточкаБамба Абдулайе
24
Томас
Ромен
27
Лаж
Матиас
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
27
Денкей
Ауэке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тиуб СадаНападающий
-
33 Mazire Soula
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
34'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже
Ним Последние 20 матчей: +5 =8 -7Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен
Последние игры между собой
Анже: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Ним: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 17
|22
|3.
|Нант
|1:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|12 - 12
|22
|4.
|Реймс
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|10 - 6
|22
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 10
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Лион
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 14
|19
|11.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|12.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|14.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|16.
|Амьен
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|7 - 14
|13
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 19
|13
|19.
|Тулуза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 25
|12
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
Анже
85.2% (115)
Ничья
13.3% (18)
Ним
1.5% (2)
1:0 Анже
34.1% (46)
2:1 Анже
25.2% (34)
2:0 Анже
22.2% (30)
1:1 Ничья
10.4% (14)
3:1 Анже
2.2% (3)
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