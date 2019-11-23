Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Mouscron-Peruwelz2
1:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Генк
0'
1:0
2' Гол
Перица Стипе
1:1
20' Гол
Деваст Себастьен
25'
90
Васич
Васо
13
Сиранни
Алессандро
23
Кейруш
Диогу
31
Годо
Бруно
4
Nathan
De
Medina
15
Бойя
Франк
33
Виммер
Кевин
3
Антонов
Неманья
45
Jonah
Osabutey
18
Перица
Стипе
24
Гарсия
Алеш
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
46
Куэста
Карлос
6
Деваст
Себастьен
2
Де
Норре
Каспер
25
Берге
Сандер
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
8
Хейнен
Бриан
11
Пейнтсил
Джозеф
10
Саматта
Мбвана
Mouscron-Peruwelz2
4-3-3
Генк
4-2-3-1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 15 11 3 1 35 - 6 36
2. Стандард 16 9 3 4 31 - 16 30
3. Гент 15 8 4 3 32 - 19 28
4. Ройал Антверпен 15 8 3 4 31 - 23 27
5. Мехелен 0:1 16 8 3 5 27 - 24 27
6. Шарлеруа 14 7 4 3 21 - 15 25
7. Зульте-Варегем 1:0 16 7 4 5 24 - 19 25
8. Генк 0:1 16 6 3 7 21 - 22 21
9. Андерлехт 15 5 5 5 19 - 18 20
10. Сент-Трюйден 15 5 4 6 16 - 25 19
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 16 4 4 8 14 - 28 16
13. Кортрейк 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Васланд-Беверен 1:0 16 3 4 9 14 - 30 13
15. Остенде 16 3 3 10 17 - 31 12
16. Mouscron-Peruwelz2 1:0 5 2 2 1 8 - 6 8
17. Серкль Брюгге 0:1 16 2 1 13 13 - 37 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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