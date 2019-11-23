Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Mouscron-Peruwelz2
1:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Stade Le Cannonier
Генк
1:0
2' ГолПерица Стипе
1:1
20' ГолДеваст Себастьен
90
Васич
Васо
23
Кейруш
Диогу
31
Годо
Бруно
15
Бойя
Франк
33
Виммер
Кевин
18
Перица
Стипе
24
Гарсия
Алеш
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
25
Берге
Сандер
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
33 Виммер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Перица СтипеНападающий
-
24 Гарсия АлешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Joan CampinsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
15 Одей СтивенНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
Ход матча
2'
1:0
20'
1:1
Предыдущие игры
Mouscron-Peruwelz2 Последние 4 матча: +1 =2 -1Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Шарлеруа 1:0 Mouscron-Peruwelz2
Генк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен
Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|15
|11
|3
|1
|35 - 6
|36
|2.
|Стандард
|16
|9
|3
|4
|31 - 16
|30
|3.
|Гент
|15
|8
|4
|3
|32 - 19
|28
|4.
|Ройал Антверпен
|15
|8
|3
|4
|31 - 23
|27
|5.
|Мехелен
|0:1
|16
|8
|3
|5
|27 - 24
|27
|6.
|Шарлеруа
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|7.
|Зульте-Варегем
|1:0
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|8.
|Генк
|0:1
|16
|6
|3
|7
|21 - 22
|21
|9.
|Андерлехт
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|10.
|Сент-Трюйден
|15
|5
|4
|6
|16 - 25
|19
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|14 - 28
|16
|13.
|Кортрейк
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Васланд-Беверен
|1:0
|16
|3
|4
|9
|14 - 30
|13
|15.
|Остенде
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|16.
|Mouscron-Peruwelz2
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|17.
|Серкль Брюгге
|0:1
|16
|2
|1
|13
|13 - 37
|7
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