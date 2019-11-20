Франция: Лига 1 2019-2020

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Бордо
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо
Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель
Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон

Последние игры между собой

Бордо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1
Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги Бордо 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Бордо 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Бордо Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Кубок Бордо 1:0 Монако Лига 1 Бордо 1:0 Монако Лига 1 Монако 3:4 Бордо Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 0 3 28 - 8 30
2. Марсель Заявка 13 6 4 3 16 - 17 22
3. Анже Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
4. Сент-Этьен Заявка 13 6 3 4 15 - 17 21
5. Нант Заявка 13 6 1 6 11 - 12 19
6. Лилль Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
7. Монпелье Заявка 13 5 4 4 14 - 10 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
9. Реймс Заявка 13 5 4 4 9 - 6 19
10. Ренн Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
11. Монако Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
12. Ницца Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
13. Брест Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Лион Заявка 13 4 4 5 20 - 13 16
15. Амьен Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
16. Страсбург Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
17. Метц Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
18. Дижон Заявка 13 3 3 7 7 - 14 12
19. Тулуза Заявка 13 3 3 7 15 - 25 12
20. Ним Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Монако

    До начала игры, которая состоится 24.11.2019, осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Бордо - Монако
    Бордо
    46% (23)
    Ничья
    24% (12)
    Монако
    30% (15)
    2:1 Бордо
    36% (18)
    1:2 Монако
    18% (9)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    0:1 Монако
    10% (5)
    2:2 Ничья
    6% (3)
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