Франция: Лига 1 2019-2020
Бордо
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Стадион: Матмю Атлантик
Монако
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель
Последние игры между собой
Бордо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги Бордо 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Бордо 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Бордо Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Кубок Бордо 1:0 Монако Лига 1 Бордо 1:0 Монако Лига 1 Монако 3:4 Бордо Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 8
|30
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 17
|22
|3.
|Анже
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|5.
|Нант
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|11 - 12
|19
|6.
|Лилль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 10
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|9.
|Реймс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|9 - 6
|19
|10.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|11.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|13.
|Брест
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 13
|16
|15.
|Амьен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|17.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|7 - 14
|12
|19.
|Тулуза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 25
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
Бордо
46% (23)
Ничья
24% (12)
Монако
30% (15)
2:1 Бордо
36% (18)
1:2 Монако
18% (9)
1:1 Ничья
18% (9)
0:1 Монако
10% (5)
2:2 Ничья
6% (3)
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