Франция: Лига 1 2019-2020

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Амьен
0:1
Перерыв

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
43' Гол
Каси Антони
1
Гартнер
Регис
13
Жалле
Кристоф
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
19
Аколо
Чадрак
10
Какута
Гаэль
20
Stiven
Mendoza1
9
Гирасси
Серу
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
18
Сиссоко
Ибраима
24
Джику
Александр
22
Фофана
Юссуф
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
12
Мотиба
Лебо
Амьен
4-2-3-1
Страсбург
4-3-1-2

Ход матча

43'
0:1
Каси Антони
(Мотиба Лебо)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже
Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург
Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа

Последние игры между собой

Амьен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Страсбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Амьен 0:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:1 Амьен Лига 1 Амьен 3:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:1 Амьен Лига 1
Амьен 4:3 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:0 Амьен Лига 2 Страсбург 0:1 Амьен Насьональ Амьен 2:0 Страсбург Насьональ Страсбург 2:1 Амьен Насьональ Амьен 1:1 Страсбург Национальный чемпионат Страсбург 1:1 Амьен Национальный чемпионат Страсбург 2:1 Амьен Лига 2 Амьен 1:1 Страсбург Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 13 6 4 3 16 - 17 22
3. Нант 1:0 Заявка 14 7 1 6 12 - 12 22
4. Реймс 1:0 Заявка 14 6 4 4 10 - 6 22
5. Анже 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
6. Сент-Этьен Заявка 13 6 3 4 15 - 17 21
7. Монпелье Заявка 13 5 4 4 14 - 10 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
9. Ренн 0:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Лион Заявка 14 5 4 5 22 - 14 19
11. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
12. Монако Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
13. Страсбург 1:0 Заявка 14 5 3 6 12 - 14 18
14. Ницца Заявка 14 5 2 7 17 - 21 17
15. Брест 0:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
16. Амьен 0:1 Заявка 14 4 4 6 17 - 21 16
17. Дижон 0:0 Заявка 14 3 4 7 7 - 14 13
18. Метц 0:1 Заявка 14 3 4 7 11 - 19 13
19. Тулуза Заявка 13 3 3 7 15 - 25 12
20. Ним 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
  • До матча
  • Страсбург начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 0:1 Страсбург
Амьен
56.3% (76)
Ничья
30.4% (41)
Страсбург
13.3% (18)
1:0 Амьен
31.9% (43)
1:1 Ничья
24.4% (33)
2:1 Амьен
20.7% (28)
1:2 Страсбург
8.1% (11)
0:0 Ничья
3.7% (5)
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