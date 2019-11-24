Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Кортрейк
0' 1'
Андерлехт
Кортрейк

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт
Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен
Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Кортрейк 4:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:4 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:0 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 2:2 Андерлехт Первый дивизион А Кортрейк 1:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Про Андерлехт 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:2 Андерлехт Кубок Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Про Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:1 Кортрейк Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 15 11 3 1 35 - 6 36
2. Стандард 16 9 3 4 31 - 16 30
3. Гент 16 8 5 3 33 - 20 29
4. Ройал Антверпен 16 8 4 4 32 - 24 28
5. Мехелен 16 8 3 5 27 - 25 27
6. Шарлеруа 14 7 4 3 21 - 15 25
7. Зульте-Варегем 16 7 4 5 25 - 19 25
8. Генк 16 6 4 6 23 - 23 22
9. Андерлехт 15 5 5 5 19 - 18 20
10. Сент-Трюйден 15 5 4 6 16 - 25 19
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 16 4 4 8 14 - 28 16
13. Кортрейк 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Остенде 16 3 3 10 17 - 31 12
15. Васланд-Беверен 16 2 5 9 14 - 31 11
16. Серкль Брюгге 16 2 2 12 14 - 37 8
17. Mouscron-Peruwelz2 5 1 3 1 9 - 8 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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