Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Lotto Park
Кортрейк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
93 Руфе КемарНападающий
- Нападающий
-
19 Шадли НасерНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
- Основной состав
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
51 Оканси ЭрикНападающий
-
35 Lucas Melo
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =6 -8Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт
Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =2 -11Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен
Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Кортрейк 2:2 Андерлехт Первый дивизион А Кортрейк 1:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Про Андерлехт 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:2 Андерлехт Кубок Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Про Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:1 Кортрейк Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|15
|11
|3
|1
|35 - 6
|36
|2.
|Стандард
|16
|9
|3
|4
|31 - 16
|30
|3.
|Гент
|16
|8
|5
|3
|33 - 20
|29
|4.
|Ройал Антверпен
|16
|8
|4
|4
|32 - 24
|28
|5.
|Мехелен
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|6.
|Шарлеруа
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|7.
|Зульте-Варегем
|16
|7
|4
|5
|25 - 19
|25
|8.
|Генк
|16
|6
|4
|6
|23 - 23
|22
|9.
|Андерлехт
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|10.
|Сент-Трюйден
|15
|5
|4
|6
|16 - 25
|19
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|14 - 28
|16
|13.
|Кортрейк
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Остенде
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|15.
|Васланд-Беверен
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|16
|2
|2
|12
|14 - 37
|8
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
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