Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Брест
0:1
Перерыв

Стадион:
Нант
0'
7' Желтая карточка
Базила Тома
18' Желтая карточка
Ба Денис
0:1
31' Гол
Кулибали Калифа
40' Желтая карточка
Шарбонье Гаэтан
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
28
Мбок
Хианга
6
Диало
Ибраима
14
Кардона
Ирвин
23
Отре
Матиас
25
Грандсир
Самуэль
10
Шарбонье
Гаэтан
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
23
Базила
Тома
13
Вагё
Молла
14
Траоре
Шарль
21
Крхин
Рене
19
Туре
Абдулайе
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
Брест
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Базила Тома
18'
Ба Денис
 
31'
0:1
Кулибали Калифа
40'
Шарбонье Гаэтан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон
Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест
Нант Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако
Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант

Последние игры между собой

Брест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Брест 3:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:4 Брест Лига 2 Брест 1:2 Нант Лига 2 Брест 1:2 Нант Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 13 6 4 3 16 - 17 22
3. Нант 1:0 Заявка 14 7 1 6 12 - 12 22
4. Реймс 1:0 Заявка 14 6 4 4 10 - 6 22
5. Анже 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
6. Сент-Этьен Заявка 13 6 3 4 15 - 17 21
7. Монпелье Заявка 13 5 4 4 14 - 10 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
9. Ренн 0:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Лион Заявка 14 5 4 5 22 - 14 19
11. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
12. Монако Заявка 13 5 3 5 20 - 22 18
13. Страсбург 1:0 Заявка 14 5 3 6 12 - 14 18
14. Ницца Заявка 14 5 2 7 17 - 21 17
15. Брест 0:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
16. Амьен 0:1 Заявка 14 4 4 6 17 - 21 16
17. Дижон 0:0 Заявка 14 3 4 7 7 - 14 13
18. Метц 0:1 Заявка 14 3 4 7 11 - 19 13
19. Тулуза Заявка 13 3 3 7 15 - 25 12
20. Ним 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Брест: 55%, Нант: 45%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 46'
    Шарбонье Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Мбок Хианга нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Плохо играет Базила Тома - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 45'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 55%, Нант: 45%.
  • 45'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Вагё Молла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Отре Матиас из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Нант начинает контратаку
  • 41'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Блас Людовик из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Желтая карточка
    40'
    Шарбонье Гаэтан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Шарбонье Гаэтан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Вагё Молла
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 55%, Нант: 45%.
  • 39'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Блас Людовик наказан за толчок Фоссурье Жюльен
  • 38'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 38'
    Пространство открывается для Кардона Ирвин, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 37'
    Перро Ромен из команды Брест делает навес прямо в штрафную.
  • 37'
    Отре Матиас из команды Брест делает пас партнеру.
  • 36'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 52%, Нант: 48%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Фоссурье Жюльен
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    33'
    Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
  • 32'
    Брест контролирует мяч.
  • Описание гола
    31'
    ГОООООЛ Нант забивает
  • 31'
    Блас Людовик из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 31'
    Кардона Ирвин бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
  • 31'
    Контроль мяча: Брест: 52%, Нант: 48%.
  • 30'
    Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Имран Луза из команды Нант подал угловой слева.
  • 30'
    Имран Луза наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • Угловой
    30'
    Имран Луза из команды Нант подал угловой справа.
  • 30'
    Перро Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Саймон Мозес, обходя своих соперников
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Отре Матиас из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    26'
    Мбок Хианга наказан за толчок Блас Людовик
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 58%, Нант: 42%.
  • 25'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Имран Луза из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 25'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Нант
  • Угловой
    24'
    Диало Ибраима из команды Брест подал угловой справа.
  • 23'
    Вагё Молла предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Отре Матиас из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мбок Хианга
  • 22'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 22'
    Диало Ибраима из команды Брест пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Имран Луза из команды Нант поставил подножку. Пострадал Диало Ибраима
  • 21'
    Шарбонье Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Отре Матиас из команды Брест делает пас партнеру.
  • 21'
    Кардона Ирвин из команды Брест делает пас партнеру.
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 57%, Нант: 43%.
  • 20'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Имран Луза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    18'
    Ба Денис получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    18'
    Ба Денис из команды Брест опасно и грубо сыграл. Имран Луза пострадал.
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Шарбонье Гаэтан из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Туре Абдулайе нанес удар издали, а Ларсонне Готье отбил его обратно в игру!
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Нант: 40%.
  • 14'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 14'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Имран Луза и попал в перекладину!
  • 13'
    Саймон Мозес из команды Нант делает пас партнеру.
  • 12'
    Нант контролирует мяч.
  • 11'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 10'
    Отре Матиас бьет издали, но Лафон Альбан ловит мяч в руки
  • 10'
    Кардона Ирвин из команды Брест делает пас партнеру.
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 62%, Нант: 38%.
  • 9'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Кулибали Калифа из команды Нант направляет мяч в штрафную площадку, но Ларсонне Готье выбегает и ловит мяч
  • 8'
    Нант начинает контратаку
  • 8'
    Диало Ибраима из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Желтая карточка
    7'
    Базила Тома получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Базила Тома из команды Нант поставил подножку. Пострадал Кардона Ирвин
  • 6'
    Великолепное видение игры демонстрирует Ларсонне Готье из команды Брест, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 6'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Саймон Мозес, обходя своих соперников
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 41%, Нант: 59%.
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Имран Луза из команды Нант подал угловой справа.
  • 3'
    Блас Людовик наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 2'
    Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 0:1 Нант
Брест
33.6% (45)
Ничья
46.3% (62)
Нант
20.1% (27)
1:1 Ничья
39.6% (53)
1:0 Брест
16.4% (22)
2:1 Брест
16.4% (22)
1:2 Нант
9% (12)
0:1 Нант
8.2% (11)
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