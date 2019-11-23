Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
0:1
Перерыв
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Нант
7' Желтая карточкаБазила Тома
18' Желтая карточкаБа Денис
0:1
31' ГолКулибали Калифа
40' Желтая карточкаШарбонье Гаэтан
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
28
Мбок
Хианга
23
Отре
Матиас
12
Аппиа
Деннис
23
Базила
Тома
13
Вагё
Молла
14
Траоре
Шарль
21
Крхин
Рене
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
23 Базила ТомаЗащитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юан ЭлиНападающий
-
32 Kader Bamba
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
18'
31'
0:1
40'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон
Нант Последние 20 матчей: +9 =2 -9Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако
Последние игры между собой
Брест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 17
|22
|3.
|Нант
|1:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|12 - 12
|22
|4.
|Реймс
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|10 - 6
|22
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 10
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Лион
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 14
|19
|11.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|12.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 22
|18
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|14.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|16.
|Амьен
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|7 - 14
|13
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 19
|13
|19.
|Тулуза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 25
|12
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
Брест
33.6% (45)
Ничья
46.3% (62)
Нант
20.1% (27)
1:1 Ничья
39.6% (53)
1:0 Брест
16.4% (22)
2:1 Брест
16.4% (22)
1:2 Нант
9% (12)
0:1 Нант
8.2% (11)
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