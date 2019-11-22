Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Брюгге
2:0
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
1:0
29' Гол
Ритс Матс
36' Красная карточка
Варгас Рональд
2:0
47' Гол
Шрейверс Сьебе
90' Желтая карточка
Бонавентуре Деннис
90'+4
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
2
Соболь
Эдуард
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
11
Дьятта
Крепен
14
Окереке
Давид
16
Шрейверс
Сьебе
28
Дютуа
Виллиам
25
Jelle
Bataille
19
Сане
Вью
5
Милович
Горан
23
Скуласон
Ари
26
Вандандриш
Кевин
20
Йонкхеере
Михил
14
Ante
Palaversa
17
Юльсагер
Эндрю
16
Варгас
Рональд
29
Robbie
D'Haese
Брюгге
4-1-2-3
Остенде
4-3-3

Ход матча

29'
Ритс Матс
1:0
36'
 
Варгас Рональд
47'
Шрейверс Сьебе
2:0
59'
Тау Перси
Дьятта Крепен
 
63'
Бонавентуре Деннис
Окереке Давид
 
69'
 
Фернандо Матос
Robbie D'Haese
76'
Кетеларе Шарль
Ванакен Ханс
 
76'
 
Боонен Инди
Ante Palaversa
90'
Бонавентуре Деннис
 

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге
Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге
Остенде Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде
Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 2
Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 15
Остенде 0:2 Брюгге Первый дивизион А Остенде 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:0 Остенде Первый дивизион А Брюгге 3:2 Остенде Первый дивизион А
Остенде 2:3 Брюгге Первый дивизион А Остенде 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:1 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Брюгге Лига Про Остенде 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:2 Брюгге Лига Жюпиле Остенде 0:3 Брюгге Товарищеские матчи Остенде 1:2 Брюгге Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 15 11 3 1 35 - 6 36
2. Гент 15 8 4 3 32 - 19 28
3. Стандард 15 8 3 4 29 - 15 27
4. Ройал Антверпен 15 8 3 4 31 - 23 27
5. Мехелен 15 8 3 4 27 - 23 27
6. Шарлеруа 14 7 4 3 21 - 15 25
7. Зульте-Варегем 15 6 4 5 23 - 19 22
8. Генк 15 6 3 6 21 - 21 21
9. Андерлехт 15 5 5 5 19 - 18 20
10. Сент-Трюйден 15 5 4 6 16 - 25 19
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 15 4 4 7 13 - 26 16
13. Кортрейк 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Остенде 16 3 3 10 17 - 31 12
15. Васланд-Беверен 15 2 4 9 13 - 30 10
16. Серкль Брюгге 15 2 1 12 13 - 36 7
17. Mouscron-Peruwelz2 4 1 2 1 7 - 6 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    УДАЛЕНА! - Варгас Рональд получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ритс Матс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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