Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
2:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Остенде
1:0
29' ГолРитс Матс
36' Красная карточкаВаргас Рональд
2:0
47' ГолШрейверс Сьебе
90' Желтая карточкаБонавентуре Деннис
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
19
Сане
Вью
23
Скуласон
Ари
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Икома ЛуисНападающий
-
35 Тау ПерсиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане ВьюЗащитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Нето РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
29'
1:0
36'
47'
2:0
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге
Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге
Остенде Последние 20 матчей: +5 =5 -10Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде
Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 2
Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 15
Остенде 2:3 Брюгге Первый дивизион А Остенде 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:1 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Брюгге Лига Про Остенде 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:2 Брюгге Лига Жюпиле Остенде 0:3 Брюгге Товарищеские матчи Остенде 1:2 Брюгге Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|15
|11
|3
|1
|35 - 6
|36
|2.
|Гент
|15
|8
|4
|3
|32 - 19
|28
|3.
|Стандард
|15
|8
|3
|4
|29 - 15
|27
|4.
|Ройал Антверпен
|15
|8
|3
|4
|31 - 23
|27
|5.
|Мехелен
|15
|8
|3
|4
|27 - 23
|27
|6.
|Шарлеруа
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|7.
|Зульте-Варегем
|15
|6
|4
|5
|23 - 19
|22
|8.
|Генк
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|9.
|Андерлехт
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|10.
|Сент-Трюйден
|15
|5
|4
|6
|16 - 25
|19
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|13 - 26
|16
|13.
|Кортрейк
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Остенде
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|15.
|Васланд-Беверен
|15
|2
|4
|9
|13 - 30
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|1
|12
|13 - 36
|7
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
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