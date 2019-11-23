Голландия: Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Карс Джинс
Виллем II
17
Баккер
Данни
10
Иммерс
Лекс
11
Госсенс
Джон
77
Хои
Элсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Баккер ДанниПолузащитник
-
10 Иммерс ЛексПолузащитник
-
11 Госсенс ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Хои ЭлсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
20 Хайе ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ниукоп БартПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 0:2 АДО Ден Хааг
ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =2 -7Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк
Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Виллем II Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 3:3 АДО Ден Хааг Премьер-лига АДО Ден Хааг 0:1 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|14
|12
|2
|0
|44 - 9
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|34 - 8
|32
|3.
|ПСВ
|13
|7
|3
|3
|29 - 17
|24
|4.
|Витесс
|13
|7
|2
|4
|24 - 19
|23
|5.
|Утрехт
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|6.
|Виллем II
|0:0
|14
|7
|2
|5
|16 - 18
|23
|7.
|Херенвен
|13
|5
|6
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Хераклес
|0:1
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|9.
|Гронинген
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|10.
|Фейеноорд
|13
|5
|5
|3
|25 - 24
|20
|11.
|Твенте
|13
|5
|3
|5
|23 - 24
|18
|12.
|Спарта Роттердам
|13
|4
|4
|5
|22 - 24
|16
|13.
|Эммен
|13
|4
|1
|8
|16 - 28
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|1:0
|14
|4
|1
|9
|20 - 32
|13
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:1
|14
|3
|3
|8
|18 - 33
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|0:0
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|17.
|ВВВ-Венло
|13
|3
|0
|10
|12 - 37
|9
|18.
|Ваалвейк
|13
|1
|1
|11
|14 - 36
|4
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