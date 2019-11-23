Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Виллем II
0' 10'
1
Копманс
Люк
15
Dehninio
Muringen
4
Бёгелсдейк
Том
19
Пинас
Шакилль
8
Мейерс
Арон
17
Баккер
Данни
10
Иммерс
Лекс
11
Госсенс
Джон
14
Саммервилл
Крисенсио
9
Нецид
Томаш
77
Хои
Элсон
1
Велленройтер
Тимон
3
Хееркенс
Фреек
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
21
Mike
Ndayishimiye
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
АДО Ден Хааг
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 0:2 АДО Ден Хааг
ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк
Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Виллем II Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 3:3 АДО Ден Хааг Премьер-лига АДО Ден Хааг 0:1 Виллем II Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 14 12 2 0 44 - 9 38
2. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 34 - 8 32
3. ПСВ 13 7 3 3 29 - 17 24
4. Витесс 13 7 2 4 24 - 19 23
5. Утрехт 14 7 2 5 28 - 21 23
6. Виллем II 0:0 14 7 2 5 16 - 18 23
7. Херенвен 13 5 6 2 20 - 14 21
8. Хераклес 0:1 14 6 3 5 24 - 19 21
9. Гронинген 13 6 2 5 17 - 14 20
10. Фейеноорд 13 5 5 3 25 - 24 20
11. Твенте 13 5 3 5 23 - 24 18
12. Спарта Роттердам 13 4 4 5 22 - 24 16
13. Эммен 13 4 1 8 16 - 28 13
14. ПЕК Зволле 1:0 14 4 1 9 20 - 32 13
15. Фортуна Ситтард 0:1 14 3 3 8 18 - 33 12
16. АДО Ден Хааг 0:0 14 3 2 9 14 - 23 11
17. ВВВ-Венло 13 3 0 10 12 - 37 9
18. Ваалвейк 13 1 1 11 14 - 36 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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