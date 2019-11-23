Голландия: Эредивизие 2019-2020

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Аякс
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Хераклес
0'
1:0
26' Гол
Промес Куинси
49'
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
2
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
22
Зиеш
Хаким
21
Мартинес
Лисандро
19
Лабьяд
Закария
10
Тадич
Душан
11
Промес
Куинси
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
3
Циборра
Леннарт
52
Меркель
Александр
22
Киомурцоглу
Орестис
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
21
Якубяк
Себастьян
24
Соуза
Дабни
9
Дессерс
Сириль
Аякс
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

26'
Промес Куинси
(Зиеш Хаким)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд
Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен
Хераклес Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хераклес 6:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ПЕК Зволле
Фейеноорд 1:1 Хераклес Хераклес 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес

Последние игры между собой

Аякс: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Хераклес: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Хераклес 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Хераклес Эредивизие Аякс 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Аякс Эредивизие
Аякс 4:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие Аякс 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 6:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Аякс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 14 12 2 0 44 - 9 38
2. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 34 - 8 32
3. ПСВ 13 7 3 3 29 - 17 24
4. Витесс 13 7 2 4 24 - 19 23
5. Утрехт 14 7 2 5 28 - 21 23
6. Виллем II 0:0 14 7 2 5 16 - 18 23
7. Херенвен 13 5 6 2 20 - 14 21
8. Хераклес 0:1 14 6 3 5 24 - 19 21
9. Гронинген 13 6 2 5 17 - 14 20
10. Фейеноорд 13 5 5 3 25 - 24 20
11. Твенте 13 5 3 5 23 - 24 18
12. Спарта Роттердам 13 4 4 5 22 - 24 16
13. Эммен 13 4 1 8 16 - 28 13
14. ПЕК Зволле 1:0 14 4 1 9 20 - 32 13
15. Фортуна Ситтард 0:1 14 3 3 8 18 - 33 12
16. АДО Ден Хааг 0:0 14 3 2 9 14 - 23 11
17. ВВВ-Венло 13 3 0 10 12 - 37 9
18. Ваалвейк 13 1 1 11 14 - 36 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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