Голландия: Эредивизие 2019-2020
Аякс
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Хераклес
1:0
26' ГолПромес Куинси
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Де Йонг СимНападающий
-
27 Ланг НоаНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соуза ДабниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
-
25 Конингс ДжойПолузащитник
-
10 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mo Osman3
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
26'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +15 =3 -2Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд
Хераклес Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хераклес 6:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ПЕК Зволле
Фейеноорд 1:1 Хераклес Хераклес 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес
Последние игры между собой
Аякс: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Хераклес: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Аякс 4:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие Аякс 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 6:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Аякс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|14
|12
|2
|0
|44 - 9
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|34 - 8
|32
|3.
|ПСВ
|13
|7
|3
|3
|29 - 17
|24
|4.
|Витесс
|13
|7
|2
|4
|24 - 19
|23
|5.
|Утрехт
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|6.
|Виллем II
|0:0
|14
|7
|2
|5
|16 - 18
|23
|7.
|Херенвен
|13
|5
|6
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Хераклес
|0:1
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|9.
|Гронинген
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|10.
|Фейеноорд
|13
|5
|5
|3
|25 - 24
|20
|11.
|Твенте
|13
|5
|3
|5
|23 - 24
|18
|12.
|Спарта Роттердам
|13
|4
|4
|5
|22 - 24
|16
|13.
|Эммен
|13
|4
|1
|8
|16 - 28
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|1:0
|14
|4
|1
|9
|20 - 32
|13
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:1
|14
|3
|3
|8
|18 - 33
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|0:0
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|17.
|ВВВ-Венло
|13
|3
|0
|10
|12 - 37
|9
|18.
|Ваалвейк
|13
|1
|1
|11
|14 - 36
|4
Загрузка...