Голландия: Эредивизие 2019-2020
Гронинген
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Фейеноорд
17
Итакура
Ко
11
Асоро
Йоэль
23
Кекджу
Оркун
19
Фер
Лерой
11
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Асоро ЙоэльНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Вратарь
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Защитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
31 Эвора ЭлберВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
-
18 Аюб ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =6 -5Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген
Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд
Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Фейеноорд: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Фейеноорд 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Фейеноорд 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 6:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 2:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|12
|2
|0
|47 - 10
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|34 - 8
|32
|3.
|ПСВ
|13
|7
|3
|3
|29 - 17
|24
|4.
|Витесс
|13
|7
|2
|4
|24 - 19
|23
|5.
|Утрехт
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|6.
|Виллем II
|14
|7
|2
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Херенвен
|13
|5
|6
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Хераклес
|14
|6
|3
|5
|25 - 22
|21
|9.
|Гронинген
|0:0
|14
|6
|3
|5
|17 - 14
|21
|10.
|Фейеноорд
|0:0
|14
|5
|6
|3
|25 - 24
|21
|11.
|Твенте
|13
|5
|3
|5
|23 - 24
|18
|12.
|Спарта Роттердам
|13
|4
|4
|5
|22 - 24
|16
|13.
|Эммен
|13
|4
|1
|8
|16 - 28
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|4
|1
|9
|22 - 33
|13
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|3
|3
|8
|19 - 35
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|14
|3
|2
|9
|17 - 26
|11
|17.
|ВВВ-Венло
|13
|3
|0
|10
|12 - 37
|9
|18.
|Ваалвейк
|13
|1
|1
|11
|14 - 36
|4
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