Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Гронинген
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Фейеноорд
0' 14'
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
17
Итакура
Ко
21
Вормердам
Дьянго
23
Хрустиц
Айдин
5
Мемишевич
Самир
18
Эль-Мессауди
Ахмед
14
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Сирхейс
Кай
11
Асоро
Йоэль
1
Фермеер
Кеннет
38
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
19
Фер
Лерой
10
Бергёйс
Стивен
17
Синистерра
Луис
11
Ларссон
Сэм
Гронинген
4-4-2
Фейеноорд
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген
Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд
Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Фейеноорд: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Гронинген 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Фейеноорд 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:2 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Фейеноорд 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 6:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 2:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 Гронинген Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 12 2 0 47 - 10 38
2. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 34 - 8 32
3. ПСВ 13 7 3 3 29 - 17 24
4. Витесс 13 7 2 4 24 - 19 23
5. Утрехт 14 7 2 5 28 - 21 23
6. Виллем II 14 7 2 5 19 - 21 23
7. Херенвен 13 5 6 2 20 - 14 21
8. Хераклес 14 6 3 5 25 - 22 21
9. Гронинген 0:0 14 6 3 5 17 - 14 21
10. Фейеноорд 0:0 14 5 6 3 25 - 24 21
11. Твенте 13 5 3 5 23 - 24 18
12. Спарта Роттердам 13 4 4 5 22 - 24 16
13. Эммен 13 4 1 8 16 - 28 13
14. ПЕК Зволле 14 4 1 9 22 - 33 13
15. Фортуна Ситтард 14 3 3 8 19 - 35 12
16. АДО Ден Хааг 14 3 2 9 17 - 26 11
17. ВВВ-Венло 13 3 0 10 12 - 37 9
18. Ваалвейк 13 1 1 11 14 - 36 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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