Голландия: Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
0:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Мандемейкерс
Эммен
0:1
15' ГолДе Леув Михаэль
55' Желтая карточкаМёлдер Ханс
12
Мёлдер
Ханс
28
Бакари
Саид
23
Леманс
Клинт
24
Венте
Дилан
19
Со
Силла
23
Бейл
Гленн
15
Хиаряй
Том
17
Пенья
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
-
24 Венте ДиланНападающий
-
19 Со СиллаНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хемскерк КесВратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
-
10 Тарашай ШаниНападающий
-
27 Leon Sopic
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
55'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =1 -14Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Виллем II 2:1 Ваалвейк
Ваалвейк 1:2 Аякс Гронинген 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк
Эммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен
Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Эммен: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Ваалвейк 1:1 Эммен Первый дивизион Эммен 1:0 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 0:1 Эммен Первый дивизион Эммен 6:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Эммен Первый дивизион Эммен 5:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 2:1 Ваалвейк Первый дивизион Эммен 2:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 1:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:2 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|12
|2
|0
|47 - 10
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|34 - 8
|32
|3.
|ПСВ
|2:1
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Витесс
|13
|7
|2
|4
|24 - 19
|23
|5.
|Утрехт
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|6.
|Виллем II
|14
|7
|2
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Хераклес
|14
|6
|3
|5
|25 - 22
|21
|8.
|Гронинген
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Херенвен
|1:2
|14
|5
|6
|3
|21 - 16
|21
|10.
|Фейеноорд
|14
|5
|6
|3
|26 - 25
|21
|11.
|Твенте
|13
|5
|3
|5
|23 - 24
|18
|12.
|Спарта Роттердам
|13
|4
|4
|5
|22 - 24
|16
|13.
|Эммен
|1:0
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|4
|1
|9
|22 - 33
|13
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|3
|3
|8
|19 - 35
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|14
|3
|2
|9
|17 - 26
|11
|17.
|ВВВ-Венло
|13
|3
|0
|10
|12 - 37
|9
|18.
|Ваалвейк
|0:1
|14
|1
|1
|12
|14 - 37
|4
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