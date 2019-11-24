Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
0:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Эммен
0'
0:1
15' Гол
Де Леув Михаэль
55' Желтая карточка
Мёлдер Ханс
62'
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
12
Мёлдер
Ханс
4
Делькруа
Ханнес
28
Бакари
Саид
6
Ринстра
Дан
20
Вермёлен
Кевин
23
Леманс
Клинт
11
Матсен
Даррен
24
Венте
Дилан
19
Со
Силла
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
2
Хейлен
Майкл
3
Веендорп
Кезиа
28
Бюрнет
Лоренцо
32
Де
Вос
Робберт
15
Хиаряй
Том
21
Угриниц
Филип
8
Де
Леув
Михаэль
17
Пенья
Серхио
9
Коларж
Марко
Ваалвейк
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Де Леув Михаэль
(Коларж Марко)
55'
Мёлдер Ханс
 
56'
Тахири Анас
Вермёлен Кевин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Виллем II 2:1 Ваалвейк
Ваалвейк 1:2 Аякс Гронинген 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк
Эммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен
Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Эммен: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Эммен 2:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 0:2 Эммен Первый дивизион Эммен 0:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:5 Эммен Первый дивизион
Ваалвейк 1:1 Эммен Первый дивизион Эммен 1:0 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 0:1 Эммен Первый дивизион Эммен 6:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Эммен Первый дивизион Эммен 5:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 2:1 Ваалвейк Первый дивизион Эммен 2:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 1:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:2 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 12 2 0 47 - 10 38
2. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 34 - 8 32
3. ПСВ 2:1 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Витесс 13 7 2 4 24 - 19 23
5. Утрехт 14 7 2 5 28 - 21 23
6. Виллем II 14 7 2 5 19 - 21 23
7. Хераклес 14 6 3 5 25 - 22 21
8. Гронинген 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Херенвен 1:2 14 5 6 3 21 - 16 21
10. Фейеноорд 14 5 6 3 26 - 25 21
11. Твенте 13 5 3 5 23 - 24 18
12. Спарта Роттердам 13 4 4 5 22 - 24 16
13. Эммен 1:0 14 5 1 8 17 - 28 16
14. ПЕК Зволле 14 4 1 9 22 - 33 13
15. Фортуна Ситтард 14 3 3 8 19 - 35 12
16. АДО Ден Хааг 14 3 2 9 17 - 26 11
17. ВВВ-Венло 13 3 0 10 12 - 37 9
18. Ваалвейк 0:1 14 1 1 12 14 - 37 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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