Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
2:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Твенте
0'
33' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
1:0
34' Гол
Ван Ойен Петер
2:0
36' Гол
Сориано Элиа
2:1
41' Гол
Вучкич Харис
56'
1
Киршбаум
Торстен
2
Tobias
Pachonik
5
Шефер
Штеффен
14
Кум
Кристиан
4
Янссен
Рул
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
8
Ван
Ойен
Петер
10
Опоку
Джонатан
9
Сориано
Элиа
7
Райт
Хаджи
16
Дроммел
Йоэл
19
Латибодьер
Жоэль
20
Бускетс
Ориоль
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
29
Godfried
Roemeratoe
8
Эспиноса
Хавьер
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
13
Накамура
Кейто
ВВВ-Венло
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

33'
 
Канталапьерда Аитор
34'
Ван Ойен Петер
(Линторст Эверт)
1:0
36'
Сориано Элиа
(Tobias Pachonik)
2:0
41'
2:1
Вучкич Харис
(Канталапьерда Аитор)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло
Твенте Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен
Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
ВВВ-Венло 2:1 Твенте Товарищеские матчи ВВВ-Венло 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Твенте Эредивизие
Твенте 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 1:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 12 2 0 47 - 10 38
2. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 34 - 8 32
3. ПСВ 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Утрехт 14 7 2 5 28 - 21 23
5. Витесс 0:1 14 7 2 5 24 - 20 23
6. Виллем II 14 7 2 5 19 - 21 23
7. Хераклес 14 6 3 5 25 - 22 21
8. Гронинген 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Херенвен 14 5 6 3 21 - 16 21
10. Фейеноорд 14 5 6 3 26 - 25 21
11. Спарта Роттердам 1:0 14 5 4 5 23 - 24 19
12. Твенте 1:2 14 5 3 6 24 - 26 18
13. Эммен 14 4 2 8 17 - 29 14
14. ПЕК Зволле 14 4 1 9 22 - 33 13
15. ВВВ-Венло 2:1 14 4 0 10 14 - 38 12
16. Фортуна Ситтард 14 3 3 8 19 - 35 12
17. АДО Ден Хааг 14 3 2 9 17 - 26 11
18. Ваалвейк 14 1 2 11 15 - 37 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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