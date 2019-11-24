Голландия: Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
2:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Твенте
33' Желтая карточкаКанталапьерда Аитор
1:0
34' ГолВан Ойен Петер
2:0
36' ГолСориано Элиа
2:1
41' ГолВучкич Харис
14
Кум
Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 John Zamora
-
-
-
Главный тренер: Jay Driessen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бийен ПитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
34'
1:0
36'
2:0
41'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =2 -12Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло
Твенте Последние 20 матчей: +8 =7 -5Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен
Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|12
|2
|0
|47 - 10
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|34 - 8
|32
|3.
|ПСВ
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Утрехт
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|5.
|Витесс
|0:1
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|6.
|Виллем II
|14
|7
|2
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Хераклес
|14
|6
|3
|5
|25 - 22
|21
|8.
|Гронинген
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Херенвен
|14
|5
|6
|3
|21 - 16
|21
|10.
|Фейеноорд
|14
|5
|6
|3
|26 - 25
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|1:0
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|12.
|Твенте
|1:2
|14
|5
|3
|6
|24 - 26
|18
|13.
|Эммен
|14
|4
|2
|8
|17 - 29
|14
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|4
|1
|9
|22 - 33
|13
|15.
|ВВВ-Венло
|2:1
|14
|4
|0
|10
|14 - 38
|12
|16.
|Фортуна Ситтард
|14
|3
|3
|8
|19 - 35
|12
|17.
|АДО Ден Хааг
|14
|3
|2
|9
|17 - 26
|11
|18.
|Ваалвейк
|14
|1
|2
|11
|15 - 37
|5
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