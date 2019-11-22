Испания: Ла Лига 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Раильо Антонио из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Мальорка

47' Отличная игра от Моралес Луис из команды Леванте . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Леванте

44' Мальорка имеет хороший шанс забить.

44' Удар от ворот произведет Мальорка

42' Майораль Борха из команды Леванте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

42' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Майораль Борха из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Удар от ворот произведет Мальорка

41' Кампанья Хосе не смог попасть в створ ударом издали

41' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Леванте имеет хороший шанс забить.

40' Удар от ворот произведет Леванте

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Постиго Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Постиго Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Сальва Севилья решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Удар от ворот произведет Мальорка

36' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Мальорка

35' Састре Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Леванте имеет хороший шанс забить.

34' Удар от ворот произведет Леванте

34' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Мальорка

33' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Матч возобновлен

31' Матч остановлен

30' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Хорошая попытка от Рохер Марти , был неплохой удар, но вратарь спас

24' Леванте имеет хороший шанс забить.

23' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

22' Рохер Марти из команды Леванте плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

21' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Рочина Рубен из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Рочина Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Опасность! Постиго Серхио из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

15' Удар от ворот произведет Мальорка

13' Удар от ворот произведет Леванте

13' Мальорка имеет хороший шанс забить.

12' Фебас Алейкс из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Леванте имеет хороший шанс забить.

9' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Раильо Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Леванте имеет хороший шанс забить.

6' Удар от ворот произведет Леванте

6' Пространство открывается для Кубо Такефуса , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

6' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Ох, нехорошо это выглядит. Мелеро Гонсало получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Мелеро Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Гамес Франсиско наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Мальорка имеет хороший шанс забить.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля