Испания: Ла Лига 2019-2020
Леванте
2:1
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Мальорка
1:0
52' ГолРохер Марти
56' Желтая карточкаБудимир Анте
60' Желтая карточкаКампанья Хосе
1:1
65' ГолРодригес Даниэль
2:1
73' ГолРочина Рубен
86' Вторая желтая карточкаКампанья Хосе
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
23
Фебас
Алейкс
12
Баба
Идрис
22
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Барди ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
52'
1:0
56'
60'
65'
1:1
73'
2:1
86'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +8 =5 -7Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол
Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =5 -9Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка
Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Мальорка: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|33 - 15
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 8
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|6.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 17
|20
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 8
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|9.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|10.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|16 - 13
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 19
|18
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Бетис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 23
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
Леванте
85.2% (115)
Ничья
11.1% (15)
Мальорка
3.7% (5)
2:1 Леванте
37.8% (51)
1:0 Леванте
32.6% (44)
1:1 Ничья
10.4% (14)
2:0 Леванте
10.4% (14)
3:1 Леванте
2.2% (3)
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