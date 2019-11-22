Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леванте
2:1
Конец матча

Стадион:
Мальорка
0'
1:0
52' Гол
Рохер Марти
56' Желтая карточка
Будимир Анте
60' Желтая карточка
Кампанья Хосе
1:1
65' Гол
Родригес Даниэль
2:1
73' Гол
Рочина Рубен
86' Вторая желтая карточка
Кампанья Хосе
90'+5
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
15
Постиго
Серхио
19
Клерк
Карлос
24
Кампанья
Хосе
5
Радоя
Неманья
22
Мелеро
Гонсало
21
Майораль
Борха
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Рейна
Маноло
2
Састре
Хуан
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
15
Гамес
Франсиско
23
Фебас
Алейкс
12
Баба
Идрис
26
Кубо
Такефуса
8
Сальва
Севилья
14
Родригес
Даниэль
22
Будимир
Анте
Леванте
4-3-3
Мальорка
4-2-3-1

Ход матча

6'
Рочина Рубен
Мелеро Гонсало
 
42'
Дуарте Оскар
Постиго Серхио
 
52'
Рохер Марти
(Мирамон Хорхе)
1:0
56'
 
Будимир Анте
60'
Кампанья Хосе
 
65'
1:1
Родригес Даниэль
(Састре Хуан)
72'
 
Сенье Хосеп
Сальва Севилья
73'
Рочина Рубен
(Мирамон Хорхе)
2:1
77'
 
Чаварриа Пабло
Фебас Алейкс
79'
Барди Энис
Рохер Марти
 
82'
 
Пратс Абдон
Будимир Анте
86'
Кампанья Хосе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол
Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка
Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Мальорка: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Мальорка 1:2 Леванте Товарищеские матчи Мальорка 1:1 Леванте Сегунда Леванте 2:1 Мальорка Сегунда Мальорка 0:1 Леванте Товарищеские матчи
Мальорка 1:1 Леванте Примера Леванте 4:0 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Мальорка Примера Леванте 1:1 Мальорка Примера Мальорка 2:1 Леванте Примера Леванте 2:2 Мальорка Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 12 8 1 3 33 - 15 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
3. Севилья Заявка 13 7 3 3 17 - 14 24
4. Атлетико М Заявка 13 6 6 1 15 - 8 24
5. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
6. Гранада Заявка 13 6 2 5 19 - 17 20
7. Атлетик Б Заявка 13 5 5 3 13 - 8 20
8. Хетафе Заявка 13 5 5 3 18 - 15 20
9. Валенсия Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
10. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
11. Осасуна Заявка 13 4 7 2 16 - 13 19
12. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 26 - 19 18
13. Вальядолид Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Алавес Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Эйбар Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
16. Мальорка Заявка 14 4 2 8 13 - 21 14
17. Бетис Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
18. Сельта Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 13 2 2 9 7 - 23 8
20. Леганес Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 2:1 Мальорка
Леванте
85.2% (115)
Ничья
11.1% (15)
Мальорка
3.7% (5)
2:1 Леванте
37.8% (51)
1:0 Леванте
32.6% (44)
1:1 Ничья
10.4% (14)
2:0 Леванте
10.4% (14)
3:1 Леванте
2.2% (3)
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