Испания: Ла Лига 2019-2020
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
17
Кике
Гарсия
23
Химо
Наварро
18
Видаль
Алеш
29
Сайнс
Борха
24
Бёрк
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
14 Бурги ХорхеНападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =5 -9Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал
Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар
Алавес Последние 20 матчей: +7 =5 -8Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес
Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 9
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|8.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 19
|18
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Алавес
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|15.
|Бетис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|17.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 24
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 24
|6
Эйбар
76.4% (107)
Ничья
19.3% (27)
Алавес
4.3% (6)
2:1 Эйбар
40% (56)
1:0 Эйбар
27.9% (39)
1:1 Ничья
15% (21)
2:0 Эйбар
5.7% (8)
0:0 Ничья
3.6% (5)
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