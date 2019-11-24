Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эйбар
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Алавес
0' 30'
1
Дмитрович
Марко
16
Де
Бласис
Пабло
12
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
14
Орельяна
Фабиан
8
Папа
Диоп
5
Эскаланте
Гонсало
21
Педро
Леон
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
23
Химо
Наварро
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
22
Мубарак
Вакасо
8
Пина
Томас
18
Видаль
Алеш
29
Сайнс
Борха
24
Бёрк
Оливер
7
Лукас
Перес
Эйбар
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал
Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар
Алавес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес
Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Алавес 1:1 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Алавес Примера Эйбар 0:1 Алавес Примера Алавес 1:2 Эйбар Примера
Алавес 0:0 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Алавес Примера Эйбар 0:4 Алавес Товарищеские матчи Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Эйбар Сегунда Алавес 1:1 Эйбар Сегунда Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Эйбар 2:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Эйбар Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 28 - 10 28
3. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
4. Севилья Заявка 13 7 3 3 17 - 14 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
6. Атлетик Б Заявка 14 6 5 3 15 - 9 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8. Хетафе Заявка 14 5 6 3 19 - 16 21
9. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
10. Валенсия Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
11. Осасуна Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
12. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 26 - 19 18
13. Вальядолид Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Алавес 0:0 Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
15. Бетис Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
16. Эйбар 0:0 Заявка 14 4 4 6 14 - 21 16
17. Мальорка Заявка 14 4 2 8 13 - 21 14
18. Сельта Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 14 2 3 9 8 - 24 9
20. Леганес Заявка 14 1 3 10 8 - 24 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Алавес
Эйбар
76.4% (107)
Ничья
19.3% (27)
Алавес
4.3% (6)
2:1 Эйбар
40% (56)
1:0 Эйбар
27.9% (39)
1:1 Ничья
15% (21)
2:0 Эйбар
5.7% (8)
0:0 Ничья
3.6% (5)
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