Испания: Ла Лига 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Валенсия До начала игры, которая состоится 23.11.2019, осталось 2 дня 15 часов 55 минут.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.





