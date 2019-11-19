Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Валенсия
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +7 =4 -9Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис
Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья
Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Валенсия 2:0 Бетис Примера Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Бетис Примера Валенсия 3:1 Бетис Первый дивизион Валенсия 2:1 Бетис Кубок Короля
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|33 - 15
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 8
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|6.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 17
|20
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 8
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|9.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|16 - 13
|19
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 19
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|17.
|Бетис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 23
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
Бетис
10.3% (4)
Ничья
35.9% (14)
Валенсия
53.8% (21)
1:2 Валенсия
43.6% (17)
1:1 Ничья
30.8% (12)
2:1 Бетис
10.3% (4)
0:1 Валенсия
7.7% (3)
2:2 Ничья
5.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...