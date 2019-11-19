Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Бетис
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис
Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья
Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Бетис Примера
Валенсия 2:0 Бетис Примера Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Бетис Примера Валенсия 3:1 Бетис Первый дивизион Валенсия 2:1 Бетис Кубок Короля
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 12 8 1 3 33 - 15 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
3. Севилья Заявка 13 7 3 3 17 - 14 24
4. Атлетико М Заявка 13 6 6 1 15 - 8 24
5. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
6. Гранада Заявка 13 6 2 5 19 - 17 20
7. Атлетик Б Заявка 13 5 5 3 13 - 8 20
8. Хетафе Заявка 13 5 5 3 18 - 15 20
9. Валенсия Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
10. Осасуна Заявка 13 4 7 2 16 - 13 19
11. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 26 - 19 18
12. Леванте Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Вальядолид Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Алавес Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Эйбар Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
16. Мальорка Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
17. Бетис Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
18. Сельта Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 13 2 2 9 7 - 23 8
20. Леганес Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 23.11.2019, осталось 2 дня 15 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Бетис - Валенсия
    Бетис
    10.3% (4)
    Ничья
    35.9% (14)
    Валенсия
    53.8% (21)
    1:2 Валенсия
    43.6% (17)
    1:1 Ничья
    30.8% (12)
    2:1 Бетис
    10.3% (4)
    0:1 Валенсия
    7.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...