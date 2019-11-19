Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Реал Сосьедад

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес
Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте
Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 3
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 15
Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:2 Реал Мадрид Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 12 8 1 3 33 - 15 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
3. Севилья Заявка 13 7 3 3 17 - 14 24
4. Атлетико М Заявка 13 6 6 1 15 - 8 24
5. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
6. Гранада Заявка 13 6 2 5 19 - 17 20
7. Атлетик Б Заявка 13 5 5 3 13 - 8 20
8. Хетафе Заявка 13 5 5 3 18 - 15 20
9. Валенсия Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
10. Осасуна Заявка 13 4 7 2 16 - 13 19
11. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 26 - 19 18
12. Леванте Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Вальядолид Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Алавес Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Эйбар Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
16. Мальорка Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
17. Бетис Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
18. Сельта Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 13 2 2 9 7 - 23 8
20. Леганес Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад

    До начала игры, которая состоится 23.11.2019, осталось 2 дня 20 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад
    Реал Мадрид
    97.4% (37)
    Ничья
    2.6% (1)
    Реал Сосьедад
    0% (0)
    2:0 Реал Мадрид
    28.9% (11)
    3:1 Реал Мадрид
    26.3% (10)
    2:1 Реал Мадрид
    23.7% (9)
    3:0 Реал Мадрид
    7.9% (3)
    3:2 Реал Мадрид
    5.3% (2)
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