Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Мадрид
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
Реал Сосьедад
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =5 -4Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес
Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =4 -7Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте
Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 3
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 15
Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:2 Реал Мадрид Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|33 - 15
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 8
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|6.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 17
|20
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 8
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|9.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|16 - 13
|19
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 19
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|17.
|Бетис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 23
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
Реал Мадрид
97.4% (37)
Ничья
2.6% (1)
Реал Сосьедад
0% (0)
2:0 Реал Мадрид
28.9% (11)
3:1 Реал Мадрид
26.3% (10)
2:1 Реал Мадрид
23.7% (9)
3:0 Реал Мадрид
7.9% (3)
3:2 Реал Мадрид
5.3% (2)
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