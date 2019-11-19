Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Гранада
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис
Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М

Последние игры между собой

Гранада: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
Гранада 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 7:1 Гранада Примера Атлетико М 3:0 Гранада Примера Гранада 0:2 Атлетико М Примера
Гранада 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Гранада Примера Атлетико М 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Гранада Примера Гранада 0:0 Атлетико М Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 12 8 1 3 33 - 15 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
3. Севилья Заявка 13 7 3 3 17 - 14 24
4. Атлетико М Заявка 13 6 6 1 15 - 8 24
5. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
6. Гранада Заявка 13 6 2 5 19 - 17 20
7. Атлетик Б Заявка 13 5 5 3 13 - 8 20
8. Хетафе Заявка 13 5 5 3 18 - 15 20
9. Валенсия Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
10. Осасуна Заявка 13 4 7 2 16 - 13 19
11. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 26 - 19 18
12. Леванте Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Вальядолид Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Алавес Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Эйбар Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
16. Мальорка Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
17. Бетис Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
18. Сельта Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 13 2 2 9 7 - 23 8
20. Леганес Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 23.11.2019, осталось 2 дня 18 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Гранада - Атлетико М
    Гранада
    0% (0)
    Ничья
    7.9% (3)
    Атлетико М
    92.1% (35)
    1:2 Атлетико М
    39.5% (15)
    0:1 Атлетико М
    34.2% (13)
    0:2 Атлетико М
    15.8% (6)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...