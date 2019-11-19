Испания: Ла Лига 2019-2020
Гранада
Позже
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Атлетико М
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +13 =2 -5Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис
Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М
Последние игры между собой
Гранада: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|33 - 15
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 8
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|6.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 17
|20
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 8
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|9.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|16 - 13
|19
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 19
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|17.
|Бетис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 23
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
Гранада
0% (0)
Ничья
7.9% (3)
Атлетико М
92.1% (35)
1:2 Атлетико М
39.5% (15)
0:1 Атлетико М
34.2% (13)
0:2 Атлетико М
15.8% (6)
1:1 Ничья
5.3% (2)
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