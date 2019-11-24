Испания: Ла Лига 2019-2020

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Осасуна
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 16145
Атлетик Б
0'
2' Желтая карточка
Авила Эсекьель
0:1
21' Гол
Уильямс Иньяки
32' Желтая карточка
Брашанац Дарко
48' Желтая карточка
Лильо Кастельяно
52' Желтая карточка
Кордоба Иньиго
57' Желтая карточка
Гарсия Рубен
58' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
61' Желтая карточка
Юри Берчиче
1:1
76' Гол
Авила Эсекьель
1:2
79' Гол
Кодро Кенан
90'+1
1
Эррера
Серхио
II
16
Лильо
Кастельяно
5
Гарсия
Давид
III
12
Ронкалья
Факундо
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
20
Брашанац
Дарко
8
Мерида
Фран
14
Гарсия
Рубен
9
Авила
Эсекьель
18
Вильяр
Хуан
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
8
Лопес
Унаи
14
Daniel
Carrillo1
22
Гарсия
Рауль
34
Сансет
Ойян
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
Осасуна
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

2'
Авила Эсекьель
 
21'
0:1
Уильямс Иньяки
(Сансет Ойян)
32'
Брашанац Дарко
 
46'
 
Кодро Кенан
Гарсия Рауль
48'
Лильо Кастельяно
 
52'
 
Кордоба Иньиго
57'
Гарсия Рубен
 
58'
 
Уильямс Иньяки
61'
 
Юри Берчиче
64'
 
Mikel San José1
Лопес Унаи
71'
Кардона Марк
Гарсия Рубен
 
72'
Адриан Лопес
Вильяр Хуан
 
74'
 
Лекуе Иньиго
Сансет Ойян
76'
Авила Эсекьель
(Кардона Марк)
1:1
78'
Перес Иньиго
Брашанац Дарко
 
79'
1:2
Кодро Кенан
(Лекуе Иньиго)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 5 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна
Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол
Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 4
Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Товарищеские матчи Осасуна 1:5 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 28 - 10 28
3. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
4. Севилья Заявка 13 7 3 3 17 - 14 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
6. Атлетик Б 2:1 Заявка 14 6 5 3 15 - 9 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8. Хетафе Заявка 14 5 6 3 19 - 16 21
9. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
10. Валенсия Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
11. Осасуна 1:2 Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
12. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 26 - 19 18
13. Вальядолид Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Бетис Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
15. Алавес Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
16. Эйбар Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
17. Мальорка Заявка 14 4 2 8 13 - 21 14
18. Сельта Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 14 2 3 9 8 - 24 9
20. Леганес Заявка 14 1 3 10 8 - 24 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Осасуна 1:2 Атлетик Б
Осасуна
27.9% (39)
Ничья
45% (63)
Атлетик Б
27.1% (38)
1:1 Ничья
37.1% (52)
1:0 Осасуна
16.4% (23)
1:2 Атлетик Б
15% (21)
2:1 Осасуна
10% (14)
0:1 Атлетик Б
7.1% (10)
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