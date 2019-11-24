Испания: Ла Лига 2019-2020
2' Желтая карточкаАвила Эсекьель
0:1
21' ГолУильямс Иньяки
32' Желтая карточкаБрашанац Дарко
48' Желтая карточкаЛильо Кастельяно
52' Желтая карточкаКордоба Иньиго
57' Желтая карточкаГарсия Рубен
58' Желтая карточкаУильямс Иньяки
61' Желтая карточкаЮри Берчиче
1:1
76' ГолАвила Эсекьель
1:2
79' ГолКодро Кенан
14
Гарсия
Рубен
18
Вильяр
Хуан
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
22
Гарсия
Рауль
34
Сансет
Ойян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Вильяр ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Адриан ЛопесНападающий
-
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Нападающий
-
23 Кодро КенанНападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
0:1
32'
48'
52'
57'
58'
61'
76'
1:1
79'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
5 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =9 -3Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна
Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =7 -4Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол
Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|6.
|Атлетик Б
|2:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 9
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|8.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|11.
|Осасуна
|1:2 Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 19
|18
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Бетис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|16.
|Эйбар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 24
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 24
|6
Осасуна
27.9% (39)
Ничья
45% (63)
Атлетик Б
27.1% (38)
1:1 Ничья
37.1% (52)
1:0 Осасуна
16.4% (23)
1:2 Атлетик Б
15% (21)
2:1 Осасуна
10% (14)
0:1 Атлетик Б
7.1% (10)
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