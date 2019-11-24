Испания: Ла Лига 2019-2020
Эспаньол
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Хетафе
0:1
3' ГолМата Хайме
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
7
Лэй
У
13
Сория
Давид
23
Джейсон
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Сони КевенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол
Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада
Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хетафе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хетафе 3:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Эспаньол 1:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 2:0 Эспаньол Кубок Короля
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 14
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|6.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 15
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 8
|20
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|16 - 13
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 19
|18
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Бетис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|16.
|Эйбар
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 24
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 24
|6
Эспаньол
44.9% (62)
Ничья
31.9% (44)
Хетафе
23.2% (32)
1:1 Ничья
29.7% (41)
2:1 Эспаньол
21.7% (30)
1:0 Эспаньол
15.9% (22)
1:2 Хетафе
11.6% (16)
0:1 Хетафе
10.1% (14)
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