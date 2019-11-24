Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эспаньол
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Хетафе
0'
0:1
3' Гол
Мата Хайме
30'
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
20
Бернардо
Эспиноса
24
Калеро
Фернандо
34
Victor
Gomez2
4
Санчес
Виктор
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
3
Педроса
Адриа
7
Лэй
У
31
Кампусано
Виктор
13
Сория
Давид
22
Damian
Nikolas1
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
15
Кукурелья
Марк
23
Джейсон
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
17
Оливера
Матиас
9
Анхель
Луис
7
Мата
Хайме
Эспаньол
3-5-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Мата Хайме
(Оливера Матиас)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол
Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада
Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хетафе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Эспаньол 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Эспаньол Примера Хетафе 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера
Хетафе 3:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Хетафе Примера Эспаньол 1:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 2:0 Эспаньол Кубок Короля
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 28 - 10 28
3. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
4. Севилья Заявка 13 7 3 3 17 - 14 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
6. Хетафе 1:0 Заявка 14 6 5 3 19 - 15 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8. Атлетик Б Заявка 13 5 5 3 13 - 8 20
9. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
10. Валенсия Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
11. Осасуна Заявка 13 4 7 2 16 - 13 19
12. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 26 - 19 18
13. Вальядолид Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Бетис Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
15. Алавес Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
16. Эйбар Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
17. Мальорка Заявка 14 4 2 8 13 - 21 14
18. Сельта Заявка 13 2 3 8 7 - 19 9
19. Эспаньол 0:1 Заявка 14 2 2 10 7 - 24 8
20. Леганес Заявка 14 1 3 10 8 - 24 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Хетафе
Эспаньол
44.9% (62)
Ничья
31.9% (44)
Хетафе
23.2% (32)
1:1 Ничья
29.7% (41)
2:1 Эспаньол
21.7% (30)
1:0 Эспаньол
15.9% (22)
1:2 Хетафе
11.6% (16)
0:1 Хетафе
10.1% (14)
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