Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Навас Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удар от ворот произведет Вальядолид

44' Мойано Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Вацлик Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' ОЙ! Был бы великий гол! Сандро Рамирес бьет с лета, но мяч попал в перекладину!

38' Плохо играет Карлос Диего Сантос - неудачный вынос, и мяч у соперниц

38' Сандро Рамирес из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

36' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Регилон Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Регилон Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Окампос Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Нолито Агудо из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

27' Удар от ворот произведет Вальядолид

26' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Окампос Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Фернандо Режес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Хорошие скиллы дриблинга показывает Эрвиас Пабло , обходя своих соперников

20' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Вальядолид

18' Окампос Лукас пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

17' Салису Мохаммед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Окампос Лукас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

15' Начо Мартинес грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хорошие скиллы дриблинга показывает Окампос Лукас , обходя своих соперников

13' Г О О О О Л - Банега Эвер из команды [team] забивает с точки!

12' Масип Хорди получает желтую карточку за неспортивное поведение

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

11' После проверки VAR судья изменил решение - Севилья пробьет пенальти!

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

10' Хорошая попытка от Нолито Агудо , был неплохой удар, но вратарь спас

10' Плохо играет Сан Эметерио Феде - неудачный вынос, и мяч у соперниц

9' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Севилья

7' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вальядолид начинает с центра поля