Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Вальядолид
0:1
Перерыв

Стадион:
Севилья
0'
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Банега Эвер
12' Желтая карточка
Масип Хорди
0:1
13' Пенальти
Банега Эвер
15' Желтая карточка
Начо Мартинес
15' Желтая карточка
Окампос Лукас
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
11
Эрвиас
Пабло
21
Мичел
Эрреро
16
Сан
Эметерио
Феде
10
Оскар
Плано
20
Сандро
Рамирес
7
Гвардиола
Серхи
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
24
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Банега
Эвер
5
Окампос
Лукас
19
Де
Йонг
Люк
8
Нолито
Агудо
Вальядолид
4-4-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

11'
 
Банега Эвер
12'
Масип Хорди
 
13'
0:1
Банега Эвер
15'
Начо Мартинес
 
15'
 
Окампос Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид
Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг
Севилья Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья
Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Севилья: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Вальядолид 0:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Севилья Примера
Вальядолид 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:2 Севилья Примера Севилья 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Севилья Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 28 - 10 28
3. Севилья 1:0 Заявка 14 8 3 3 18 - 14 27
4. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
5. Реал Сосьедад Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
6. Атлетик Б Заявка 14 6 5 3 15 - 9 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8. Хетафе Заявка 14 5 6 3 19 - 16 21
9. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
10. Валенсия Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
11. Осасуна Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
12. Вильярреал Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
13. Алавес Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
14. Вальядолид 0:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 18 17
15. Бетис Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
16. Эйбар Заявка 14 4 3 7 14 - 23 15
17. Мальорка Заявка 14 4 2 8 13 - 21 14
18. Сельта Заявка 14 3 3 8 10 - 20 12
19. Эспаньол Заявка 14 2 3 9 8 - 24 9
20. Леганес Заявка 14 1 3 10 8 - 24 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вальядолид 0:1 Севилья
Вальядолид
7% (10)
Ничья
12.7% (18)
Севилья
80.3% (114)
1:2 Севилья
48.6% (69)
0:1 Севилья
18.3% (26)
0:2 Севилья
9.2% (13)
1:1 Ничья
9.2% (13)
2:1 Вальядолид
5.6% (8)
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