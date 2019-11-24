Испания: Ла Лига 2019-2020
Вальядолид
0:1
Перерыв
Стадион: Хосе Сорилья
Севилья
11' Undefined phrase: football_event_Банега Эвер
12' Желтая карточкаМасип Хорди
0:1
13' ПенальтиБанега Эвер
15' Желтая карточкаНачо Мартинес
15' Желтая карточкаОкампос Лукас
17
Мойано
Хави
11
Эрвиас
Пабло
21
Мичел
Эрреро
10
Оскар
Плано
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
24
Хордан
Хоан
10
Банега
Эвер
19
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Рубио ВальдоНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
12'
13'
0:1
15'
15'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +8 =6 -6Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид
Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг
Севилья Последние 20 матчей: +12 =4 -4Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья
Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Севилья: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|3.
|Севилья
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 14
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 9
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|8.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|14.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 18
|17
|15.
|Бетис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Эйбар
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 20
|12
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 24
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 24
|6
Вальядолид
7% (10)
Ничья
12.7% (18)
Севилья
80.3% (114)
1:2 Севилья
48.6% (69)
0:1 Севилья
18.3% (26)
0:2 Севилья
9.2% (13)
1:1 Ничья
9.2% (13)
2:1 Вальядолид
5.6% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...