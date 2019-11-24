Турция: Суперлига 2019-2020
Малатьяспор
0:0
Перерыв
Стадион: Malatya Stadyumu
Фенербахче
43' Желтая карточкаКалдырым Хассан Али
43' Желтая карточкаШебаке Иссам
45' Желтая карточкаПотук Алпер
45' Желтая карточкаМина Артуро
0:0
45' Не забитый пенальтиБелёзоглу Эмре
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
91
Айтач
Сакыб
19
Аскуа
Африйе
10
Тьеви
Бифума
18
Яхович
Адис
17
Дирар
Набиль
15
Азиз
Сердар
20
Густаво
Луис
11
Мозес
Виктор
26
Потук
Алпер
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
-
91 Айтач СакыбЗащитник
- Полузащитник
-
19 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тьеви БифумаПолузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
-
35 Джейлан УфукВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шалали ГиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
76 Ozer Ozdemir
-
-
Главный тренер: Ялчын Серген
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дирар НабильЗащитник
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мозес ВикторНападающий
-
26 Потук АлперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
28 Саглам МуратЗащитник
-
34 Рами АдильЗащитник
- Защитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
43'
45'
45'
45'
0:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Касымпаша 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:0 Кайсериспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор
Малатьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Малатьяспор 0:1 Байрампашаспор Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:0 Партизан Партизан 3:1 Малатьяспор Олимпия Любляна 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Олимпия Любляна Малатьяспор 0:2 Рапид Бухарест Малатьяспор 1:0 Челик Малатьяспор 1:2 Бурсаспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +8 =4 -8Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор
Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Фенербахче: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|2.
|Трабзонспор
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|3.
|Истанбул Башакшехир
|12
|6
|4
|2
|19 - 13
|22
|4.
|Фенербахче
|0:0
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|5.
|Бешикташ
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|Малатьяспор
|0:0
|12
|5
|4
|3
|25 - 13
|19
|7.
|Аланьяспор
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|8.
|Галатасарай
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|9.
|Гёзтепе
|12
|4
|5
|3
|11 - 11
|17
|10.
|Газишехир Газиантеп
|11
|4
|3
|4
|16 - 21
|15
|11.
|Денизлиспор
|12
|4
|2
|6
|11 - 13
|14
|12.
|Ризеспор
|12
|4
|2
|6
|11 - 20
|14
|13.
|Генчлербирлиги
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Коньяспор
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|15.
|Касымпаша
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|16.
|Антальяспор
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|17.
|Анкарагюджю
|12
|2
|3
|7
|8 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|12
|1
|4
|7
|11 - 25
|7
Загрузка...