Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Малатьяспор
0:0
Перерыв

Стадион:
Фенербахче
0'
43' Желтая карточка
Калдырым Хассан Али
43' Желтая карточка
Шебаке Иссам
45' Желтая карточка
Потук Алпер
45' Желтая карточка
Мина Артуро
0:0
45' Не забитый пенальти
Белёзоглу Эмре
30
Фарноль
Фабьен
29
Шебаке
Иссам
15
Акбаш
Мустафа
44
Мина
Артуро
91
Айтач
Сакыб
6
Ялчин
Робин
19
Аскуа
Африйе
7
Тёре
Гёкхан
66
Гильерме
Маркес
10
Тьеви
Бифума
18
Яхович
Адис
98
Байиндыр
Алтай
17
Дирар
Набиль
32
Йоргенсен
Матиас
15
Азиз
Сердар
3
Калдырым
Хассан
Али
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Луис
5
Белёзоглу
Эмре
11
Мозес
Виктор
26
Потук
Алпер
14
Чигерчи
Толга
Малатьяспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-3-3

Ход матча

43'
 
Калдырым Хассан Али
43'
Шебаке Иссам
 
45'
 
Потук Алпер
45'
Мина Артуро
 
45'
0:0
Белёзоглу Эмре

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Касымпаша 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:0 Кайсериспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор
Малатьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Малатьяспор 0:1 Байрампашаспор Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:0 Партизан Партизан 3:1 Малатьяспор Олимпия Любляна 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Олимпия Любляна Малатьяспор 0:2 Рапид Бухарест Малатьяспор 1:0 Челик Малатьяспор 1:2 Бурсаспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор
Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Фенербахче: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Фенербахче 3:2 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Малатьяспор 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:1 Малатьяспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 12 7 3 2 24 - 12 24
2. Трабзонспор 12 6 4 2 23 - 13 22
3. Истанбул Башакшехир 12 6 4 2 19 - 13 22
4. Фенербахче 0:0 12 6 3 3 21 - 12 21
5. Бешикташ 12 6 3 3 15 - 13 21
6. Малатьяспор 0:0 12 5 4 3 25 - 13 19
7. Аланьяспор 12 5 4 3 19 - 13 19
8. Галатасарай 12 5 4 3 13 - 10 19
9. Гёзтепе 12 4 5 3 11 - 11 17
10. Газишехир Газиантеп 11 4 3 4 16 - 21 15
11. Денизлиспор 12 4 2 6 11 - 13 14
12. Ризеспор 12 4 2 6 11 - 20 14
13. Генчлербирлиги 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Коньяспор 12 3 4 5 12 - 17 13
15. Касымпаша 12 3 3 6 17 - 20 12
16. Антальяспор 11 2 3 6 10 - 20 9
17. Анкарагюджю 12 2 3 7 8 - 20 9
18. Кайсериспор 12 1 4 7 11 - 25 7
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ПРОМАХ - Белёзоглу Эмре бьет пенальти, но не забивает!
  • Желтая карточка
    45'
    Мина Артуро получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Потук Алпер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Шебаке Иссам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Калдырым Хассан Али получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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